Drift- & fastighetsansvarig sökes till konst- och designmuseet Vandalorum
Stiftelsen Vandalorum / Fastighetsskötarjobb / Värnamo Visa alla fastighetsskötarjobb i Värnamo
2026-07-20
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Vi letar efter dig som trivs i ett sammansvetsat team på en arbetsplats präglad av kreativitet, utveckling och engagemang. Det är viktigt att du är självgående, samarbetsvillig och flexibel samt gillar högt tempo. Du får också gärna ha intresse för konst, design och trädgård.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för löpande drift och underhåll av Vandalorums faciliteter och teknik, ytterområde och säkerhet samt samordna planering av framtida expansion. Arbetet sker i samarbete med museets ledning. Arbetet är främst förlagt dagtid måndag till fredag men kvälls- och helgarbete förekommer. Arbetet innehåller tyngre lyft och arbete på hög höjd.
• daglig drift av Vandalorums lokaler (totalt ca 3 800 m2 inkl utställningsytor, restaurang, butik, kontor och förråd)
• ansvar för säkerhet, brandskydd, larm, energi- och klimatkontroll
• samordning av inomhusskötsel så som kontakt, service- och avtalshantering
• samordning av utomhusskötsel så som kontakt, service- och avtalshantering i nära samarbete med Vandalorums trädgårdsmästare
• vara museets kontaktperson angående praktiska frågor om byggnaden samt utföra enklare reparationer
• delta i förbättrings,- miljö- och hållbarhetsarbete
• ansvara för ankommande och avgående gods till och från museet
• planera, leda och delta i arbetet med audio, video, ljus, dator- samt konferensteknik
• delta i utställningsbyggnation och andra installationerPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
• yrkeserfarenhet från liknande arbetsuppgifter
• erfarenhet av projektledning
• god vana att läsa byggritningar
• goda kunskaper i svenska och engelska
• goda IT-kunskaper
• B-körkort
Du har ett strukturerat och välorganiserat arbetssätt. Du kombinerar en god samarbetsförmåga med förmågan att arbeta självständigt, även under perioder av högt tempo. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillsvidareanställning heltid, fast lön, provanställning tillämpas.
Tillträde 1 oktober 2026 eller enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Insänd personligt brev och CV i pdf-format till malena.sandahl@vandalorum.se
– märk ditt mail med Fastighetsansvarig. Sista ansökningsdag 14 augusti 2026.
Om Vandalorum
Vandalorum är ett internationellt museum och kunskapscentrum inom konst, formgivning och innovation beläget utanför Värnamo. Museet invigdes 2011 och är byggt enligt ett originalkoncept av den Pritzker-prisade italienske arkitekten Renzo Piano. Vandalorums trädgård är skapad av den holländske trädgårdsdesignern Piet Oudolf. Vandalorum har årligen över 100.000 besökare och visar omkring 10 växlande utställningar inom konst och design per år. Här ryms även Smålands Konstarkivs utställningsverksamhet och samling. Läs mer om Vandalorum på www.vandalorum.se
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Vandalorum är medlem i FREMIA, arbetsgivarföreningen för verksamheter inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta, och har tecknat och använder kollektivavtal.
Kontakt som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings- och bemanningsföretag eller annonssäljare, undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: malena.sandahl@vandalorum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Vandalorum
Skulpturvägen 2 (visa karta
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331 34 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Museum Vandalorum, Stift Jobbnummer
10007697