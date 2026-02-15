Drift och underhållsplanerare till region Östergötland
2026-02-15
Har du teknisk kompetens i kombination med analytisk förmåga och vill vara med och planera och utveckla framtidens fastighetsunderhåll? Då kan du vara vår nästa Drift- och underhållsplanerare till Region Östergötland.
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du!Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Det här är en roll för dig som vill arbeta både strategiskt och operativt med långsiktig planering och utveckla en hållbar underhållsstrategi. Du blir en viktig länk mellan teknik och förvaltning i vårt funktionsavtal med Region Östergötland, där vi ansvarar för driften av regionens egenägda fastigheter. Du skapar förutsättningarna för att drift och underhåll kan fungera optimalt. Du planerar och samordnar underhållsbehovet och har ett helhetsansvar för att identifiera och hantera större underhållsbehov. Eftersom vi arbetar med både gamla och nya system är en viktig del av ditt arbete att samla in, strukturera och analysera information från tidigare byggprojekt i äldre fastigheter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
• Planera och kvalitetssäkra drift- och underhållsbehov i nära samarbete med driftorganisationen
• Underhålla och uppdatera installationsdatabasen samt utveckla driftmodulen i vårt fastighetssystem
• Planera tillsyn och skötsel, från daglig tillsyn till årliga servicegenomgångar
• Genomföra trendanalyser av arbetsorder, identifiera avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder
• Bidra med analyser som utgör underlag för taktisk verksamhetsplanering och driftsplaner
Vi erbjuder en viktig och utvecklande roll där du får möjlighet att forma och förbättra vårt långsiktiga underhållsarbete. Hos oss blir du en del av ett dynamiskt team där du arbetar nära tekniker och leverantörer för att säkerställa hållbara och högkvalitativa lösningar. Du får en reell möjlighet att påverka vår strategi framåt. Tjänsten är operativ men fokuserad på långsiktig planering och uppföljning snarare än akuta insatser.
För att lyckas i rollen behöver du
• Erfarenhet från tekniktunga eller komplexa miljöer, tex. värmeverk, fastighetsbranschen eller processindustrin
• Erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med drift och underhåll
• Mycket god svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Fastighetsteknisk bakgrund
• Bakgrund som underhållsingenjör
• Kännedom om AFF
Om dig
Du är en självgående och strukturerad person som har lätt för att omvandla tekniska underhållsfrågor till välorganiserade data och konkreta underhållsplaner. Vi värdesätter ditt driv, din noggrannhet och din förmåga att se helheten samt din vilja att utveckla och förbättra underhållsarbetet. Du trivs med att vara ute i verksamheten och din kommunikativa förmåga gör att du samarbetar väl med både tekniker, underentreprenörer och regionens representanter.
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, arbetsglädje och kompetens- och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Hughes, jenny.hughes@luotea.com
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
