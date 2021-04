Drift / NOC / övervakning till IP-Only - Bravura Sverige AB - Supportteknikerjobb i Uppsala

Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 4 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos IP- Only. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.IP-Only är en självständig, svensk Internet- och teleoperatör som främst riktar sig mot de mest krävande förbrukarna av data- och telekommunikation. Det som gör IP-Only unikt är kombinationen av kraften hos ett väl utbyggt eget fibernät med effektiviteten från en renodlad modern teknik och den personliga servicen hos en mindre organisation. Idag består organisationen av fler än 400 medarbetare och de behöver nu förstärkning till sitt kontor i Uppsala och i Stockholm.I rollen som NOC-tekniker ingår du i ett team som arbetar med driftövervakning 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. I arbetsuppgifterna ingår övervakning av företagets nät, att driva felavhjälpning i samband med larm eller avbrott, utveckla rutiner och processer för att stötta arbetet på NOC samt felsökning. Du kommer även att ha en del kontakt med företagets kunder, både per telefon och mail.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Avslutad gymnasial utbildningEftergymnasial utbildning inom nätverk eller motsvarande arbetslivserfarenhetKunskap om TCP/IP och EthernetMeriterande med kunskap inom C# och PhytonVäldigt goda kunskaper i svenska och engelskaFör att lyckas i rollen som NOC-tekniker hos IP-Only tycker du om att ta egna initiativ på arbetsplatsen och är duktig på att slutföra de idéer som du får chansen att genomföra. Du är en problemlösare av rang och håller dig lugn i kritiska situationer som kan uppstå i ditt arbete. Du tycker om att arbeta i grupp och vill gärna ha kollegor omkring dig när du arbetar.Övrig information:Start: SeptemberPlats: UppsalaLön: Enligt överrenskommelse