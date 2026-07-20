Dramapedagog vid Sagateatern på Lidingö
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2026-07-20
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Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Sagateaterns viktigaste uppgift är att ge barn och unga ett sammanhang och att inspirera dem att utvecklas inom teater. Centralt är att skapa och vårda relationerna med eleverna. Din uppgift som dramapedagog blir att leda ett antal teatergrupper i veckan i åldrarna 10 år till 20 år. Du strävar efter att anpassa verksamheten efter elevernas mognad och önskemål och att i slutet av vårterminen ha ett uppspel med varje grupp.
I arbetet kan ingå även att gemensamt eller enskilt leda projekt, ofta i samarbete med skola och andra aktörer. Du bör kunna hantera det som ingår inför och vid uppspel och mindre föreställningar, som manusarbete, ljus, ljud, kostym, scenbild etcetera. Du kommer arbeta tillsammans med fem kollegor och gemensamt ta hand om teaterhuset Sagateatern
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. De ger oss vägledning i hur vi vill uppfattas och agera för att ge god service och det bästa stödet till Lidingöborna.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Du är en utbildad dramapedagog vid högskola eller folkhögskola eller har annan utbildning och erfarenhet, som vi bedömer likvärdig.
• Du har god erfarenhet av att leda barn och ungdomar i teater pedagogisk verksamhet.
• Som person är du stabil och tycker om att samarbeta med andra människor för att prestigelöst finna den bästa lösningen mot det gemensamma målet. Du är kreativ i ditt tänkande och arbetssätt men tar eget ansvar för dina uppgifter och strävar alltid efter att slutföra dina projekt i tid.
• Du måste även kunna arbeta kvällstid och vid behov lägga in någon extra repetition och föreställning på kväll och/ eller helgdag
Meriterande
• du har en fördjupad kunskap inom scenografi, manusbearbetning, kostym, ljus ljud eller något annat teaterområde
• Du har drivit eller deltagit i teaterprojekt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Inför hela läsåret 26/27 söker vi 1-2 pedagoger på visstidsanställning 20%-75% sysselsättningsgrad. Var god ange vilken omfattning du söker maximalt och minimalt.
Vid frågor om annonsen finns kontaktperson tillgänglig från 3 augusti.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C331870". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
)
181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Kultur och fritid Kontakt
enhetschef
Lena Lagerkvist lena.lagerkvist@lidingo.se 0725432280 Jobbnummer
10006529