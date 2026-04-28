Dramalärare till Kulturskolan
Linköpings kommun / Pedagogjobb / Linköping Visa alla pedagogjobb i Linköping
2026-04-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-04-28Arbetsuppgifter
Inom Kulturpuls arbetar du med att ge barn i förskoleklass samt årskurs 1-2 möjlighet att utforska och uttrycka sig genom drama och teater under skoltid. Genom lekfulla och pedagogiska arbetssätt skapar du trygga och inspirerande lärmiljöer där barnen får möjlighet att prova, leka, skapa och utvecklas tillsammans med andra.
Du planerar, genomför och utvecklar aktiviteter som stärker barnens kreativitet, språk, självkänsla och samarbetsförmåga. En viktig del av uppdraget är att bidra till gemenskap och delaktighet, där kultur blir ett naturligt verktyg för lärande och utveckling.
Undervisningen sker i nära samarbete med skolans personal, och du blir en del av barnens vardag i skolan. Tillsammans skapar ni meningsfulla kulturupplevelser som stärker relationer och bidrar till en positiv skolmiljö.
Arbetet är i dagsläget förlagt till eftermiddagar onsdag, torsdag och fredag. Du deltar även i gemensamma Kulturpuls-aktiviteter, exempelvis Onsdagspuls, där elever får möjlighet att visa upp sitt arbete för familjer och skolpersonal 1 ggn per termin och skola.
Din arbetsplats
Linköpings Kulturskola är en frivillig verksamhet som varje vecka möter cirka 3 500 elever inom dans, teater, musik samt bild och form. Undervisningen riktar sig till barn och unga i åldrarna cirka 4-22 år. Kulturskolan har en ensembleprofil, vilket innebär att undervisningen ofta leder till samspel och gemensamt skapande i alla konstformer.
Kulturpuls är ett samarbete med grundskolorna i Skäggetorp, Ryd och Berga. Sedan 2017 har verksamheten gett hundratals barn möjlighet att möta kultur genom musik, dans, bild och form samt drama.
Här får barn i tidig skolålder tillgång till kulturaktiviteter under skoltid. Verksamheten skapar möten, gemenskap och delaktighet, och är en viktig del i kommunens arbete för inkludering och jämlika möjligheter för barn och unga.
Du arbetar i en skolmiljö där kultur är en naturlig del av vardagen och där samarbete mellan pedagoger är en självklar och viktig del av helheten. Du blir också en del av ett engagerat team av kulturskolepedagoger som tillsammans skapar inspirerande lärmiljöer för barnen.
Du som söker
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom drama/teater, pedagogik, socialt arbete, kulturpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med barn, gärna inom skola eller kulturskola, och känner dig trygg i att leda barngrupper inom drama eller teater. Erfarenhet av arbete med barn i lågstadieålder eller från verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden är meriterande.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt. Det är önskvärt att du har kunskap om barns utveckling och lärande i tidig skolålder samt förståelse för hur estetiska lärprocesser kan stärka språk, delaktighet och självkänsla.
Som person är du varm, trygg och har lätt för att skapa goda relationer med både barn och vuxna. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och anpassar ditt ledarskap efter olika barns behov och förutsättningar. Du är lugn och stabil även i komplexa situationer, samtidigt som du är kreativ och ser kultur och skapande som naturliga verktyg för lärande och utveckling. Du är flexibel och har lätt för att anpassa ditt arbetssätt efter grupp och verksamhetens behov.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Höstterminen 2026
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 25%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17106
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Kultur- och fritidsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Kontakt
Monia Sundin monia.sundin@linkoping.se Jobbnummer
9880845