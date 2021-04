Drama- /Teaterpedagog - Stift Markaryds Folkhögskola - Speciallärarjobb i Markaryd

Stift Markaryds Folkhögskola / Speciallärarjobb / Markaryd2021-04-07Markaryds Folkhögskola/Musikteaterskolan i Bjärnum söker drama-/teaterpedagog med placering på Musikteaterskolan.På Markaryds folkhögskola arbetar vi med individen i centrum och lägger stor vikt vid social kompetens. Här möts kunskaper och erfarenheter som stimulerar till personlig utveckling och samhällsengagemang. Skolans profil har inriktning mot kultur - fritid - hälsa och finns på två utbildningsorter; Markaryd och Bjärnum.Musikteaterskolan är den enhet av Markaryds Folkhögskola som finns i Bjärnum och är en väletablerad utbildning med ca 300 sökande elever per år. Utbildningen är en ettårig artistutbildning på heltid för kommande yrkesarbete i underhållningsbranschen. Det är en eftergymnasial speciallinje där all undervisning är relaterad till dans, sång och teater.Utbildningen är uppdelad i teori- och produktionsperioder. Huvudämnena sång, dans och teater består av lika delar undervisningstimmar utslaget på året. Musikteaterskolan lägger stor vikt vid att kunna erbjuda sina elever välutbildade pedagoger i alla ämnen.Musikteaterskolan söker nu en drama-/teaterpedagog för 70% vikariat under läsåret 21/22.Önskvärda kvalifikationer: Du bör ha relevant utbildning från högskola eller liknande med drama eller teater som inriktning. Som person är du flexibel och lösningsfokuserad.I kursen ingår undervisning i grundläggande skådespelarträning. Scenvana är en fördel då du tillsammans med de andra ämneslärarna skapar skolans showproduktioner. Ditt ansvarsområde innefattar bland annat regi, manusarbete, scenografi och kostym. Körkort och tillgång till bil är en fördel.Löpande intervjuer till tjänsten kommer att ske och därför kan tillsättning av tjänsten ske redan under ansökningstiden.Tillträde enligt överenskommelse dock senast augusti 2021.2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-04-21Stift Markaryds FolkhögskolaKRONOBERGSGATAN 1928537 MARKARYD5674966