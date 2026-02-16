Dragkroksmontör i Helsingborg
2026-02-16
DRAGKROKEXPERTEN ger dig möjligheten att arbeta med ett vinnande koncept i ett företag under kraftig expansion. Vi är specialiserade på dragkrokar och har ett tydligt fokus på kvalité och service. Vi säljer dragkrokspaket och erbjuder montering via vår hemsida www.dragkrokexperten.se
DRAGKROKEXPERTEN är ett kundorienterat företag med fokus på dragkrokar och vi har egna verkstäder i Stockholm, Sollentuna, Haninge, Uppsala, Karlstad, Helsingborg, Västra Frölunda, Gävle, Halmstad, Örebro, Linköping, Göteborg, Västerås, Jönköping och Malmö. Vi har sålt och monterat dragkrok sedan starten 2007 och vi arbetar aktivt med att säkerställa kvalitén. I dagsläget är vi 27 medarbetare som arbetar mot huvud lagret i Halmstad där vi kontinuerligt lagerför ca 5000 dragkrokar. Våra professionella dragkroksmontörer har tillsammans monterat över 20 000 dragkrokar!
Vi är inriktade och specialiserade på montering av dragkrokar och elkabelsatser, motor- & kupévärmare, extraljus och led-ramper samt övriga tillbehör till fordon.
Vi lägger stor vikt vid utbildning av vår personal och arbetar ständigt med förbättring av vår tekniska utrustning.
Söker du ett spännande, varierande och utmanande arbete, har ansvarskänsla och vill du bli en del av vårt härliga team?
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för fordon och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som montör / bilmekaniker. Du blir en del av ett väl sammansvetsat företag där alla hjälps åt och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.
Vi lägger stor vikt vid kvalité på våra monteringar och erbjuder utbildning och kunskapsöverföring kontinuerligt.
Arbetsuppgifter: Montering av dragkrokar och elkabelsatser. Montering / installation av övriga biltillbehör så som kupévärmare/ motorvärmare/ extraljus osv. Kundbemötande i butik.
Denna tjänst kräver ett utdrag ur belastningsregistret Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: personal@bilx.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör Helsingborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilx Nordic AB
(org.nr 556861-0256), http://www.dragkrokexperten.se
Ängelholmsvägen 36 (visa karta
)
254 42 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dragkrokexperten Jobbnummer
9743704