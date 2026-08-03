Dragbilschaufför sökes till kund i Åstorp
Jobandtalent Sweden AB / Fordonsförarjobb / Åstorp Visa alla fordonsförarjobb i Åstorp
2026-08-03
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Åstorp
, Ängelholm
, Helsingborg
, Svalöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att köra dragbil, lastbil eller ekipage med släp? Trivs du i en lagerverksamhet med högt arbetstempo där säkerhet och effektivitet står i fokus? Vi söker nu en dragbilschaufför till en växande och modern lagarverksamhet.
OM TJÄNSTEN
Som dragbilschaufför ansvarar du för att transportera trailers och gods inom lager- och terminalområdet på ett säkert och effektivt sätt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat transportering och placering av trailers mellan lastkajer och uppställningsplatser, till- och frånkoppling av trailers samt samarbete med lager- och transportpersonal för att säkerställa ett smidigt logistikflöde. Tjänsten kan även innebära övrigt förekommande lagarbete vid behov.
Tjänsten är en visstidsanställning på upp till sex månader, med goda möjligheter till förlängning. Arbetet avser heltid och sker måndag till fredag med varierande arbetstider beroende på verksamhetens behov.
VI SÖKER DIG SOM
Har B-körkort
Är van att köra bil med släp eller har erfarenhet av att köra dragbil, lastbil eller liknande arbete
Har erfarenhet av lagerarbete
Behärskar svenska i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Trivs med ett högt arbetstempo och har god samarbetsförmåga
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162871-2128555". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
10020197