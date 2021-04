DP - Anläggningsarbetare - Framtiden i Sverige AB - Anläggningsarbetarjobb i Eslöv

Framtiden i Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Eslöv2021-04-09Anläggare till växande företaget D&P!Är du prestigelös och flexibel i ditt arbete? Vill du arbeta hos en växande koncern där det finns stora möjligheter till utveckling? Du kan vara den vi söker!Dina arbetsuppgifterI rollen som Anläggare hos D&P kommer du ha en bred och varierande roll. Här kommer du som Anläggare arbeta med bland annat schaktarbeten, VA-arbete, stensättning, plattläggning, montering och snickerier.Du arbetar nära kollegor och arbetsledaren ute på projekt, storleken på projekten kan variera från veckor upp till flera månader. Variationen i projekten är stor så här krävs det att du klarar av tunga arbetsuppgifter. Målet är att du driver projekt självständigt eller med Platschef som stöd.I tjänsten som anläggare är det viktigt att du kan vara flexibel och att du trivs med varierande arbetsuppgifter. Utvecklingsmöjligheterna är stora för den som vill bredda sina kunskaper inom området.Om företagetD&P är en komplett markentreprenör som kan hjälpa till med det mesta inom markarbeten. 25 år i branschen och mer än 1000 väl genomförda projekt talar sitt tydliga språk! Sedan starten 1994 har de varit en kompetent och engagerad markentreprenör. Deras kunder sträcker sig från större och mindre byggföretag, industrier och bostadsrättsföreningar till kommuner och kyrkoförvaltningar.D&P är en del av en stark koncern med 5 andra bolag, här finns tydliga framtidsvisioner och stor möjlighet för utveckling. Du kommer att arbeta med kompetenta kollegor med bred erfarenhet inom branschen!Din profilFör att denna tjänst ska passa dig ser vi att du har några års bred erfarenhet från trädgårdsanläggning/anläggningsbranschen. Som person är du driven och flexibel i ditt arbete, du är också prestigelös och orädd för att ta i där det behövs. Viktigt är att du trivs med ett fysiskt arbete och att du kan arbeta såväl i grupp som mer självständigt!Skallkrav:- Erfarenhet från anläggningsbranschen- Körkort B- Svenska i tal och skriftMeriterande:- Arbetat med ritningar och höjdsättning- Kan köra grävmaskin och/eller lastare- Säkerhet på vägOm ossSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.VillkorStartdatum: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningPlaceringsort: EslövArbetstider: 07:00-16:00Omfattning: HeltidUrval sker löpande! Skicka in din ansökan redan idag för att inte missa chansen!Kontaktperson(er)Joakim BorglinVaraktighet, arbetstidFull time 40 Hours2021-04-09Fixed salarySista dag att ansöka är 2021-04-11Framtiden i Sverige AB5681269