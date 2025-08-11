Dow Sverige AB söker noggrann och engagerad processoperatör
Dow Sverige AB är del av The Dow Chemical Company, en av världens ledande kemikoncerner med huvudkontor i Midland, Michigan, USA. Företaget har globalt starka marknadspositioner och är ledande inom hållbar utveckling och arbetar målmedvetet för att ta fram kvalitetshöjande lösningar. Bland koncernens kärnvärden utmärker sig arbetet för Mångfald och Inklusion. Vid anläggningen i Landskrona har man cirka 40 anställda och tillverkar bland annat polymerdispersioner till färg- och pappersindustrin. På uppdrag av Dow Sverige AB söker vi nu för rekrytering en processoperatör till deras anläggning i LandskronaPubliceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Vi söker en engagerad processoperatör till vårt team. I rollen får du ett varierande arbete där du både hanterar automatiserade system och utför praktiska, manuella uppgifter. Du arbetar efter tydliga instruktioner och bidrar aktivt till vårt ständiga förbättringsarbete.
Du kommer att jobba ett 5-skift enligt ett rullande årsschema.Dina arbetsuppgifter
Som processoperatör kommer du bland annat att:
Övervaka och styra automatiserade processer via kontrollsystem
Utföra manuella arbetsmoment enligt gällande rutiner
Delta i förbättringsarbete för ökad kvalitet och produktivitet
Genomföra egenkontroller av process och utrustning
Utföra enklare operatörsunderhåll
Arbeta med fokus på miljö, hälsa och säkerhet
DOW erbjuder en tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning.
Krav för tjänsten:
Lägst gymnasieutbildning (gärna från kemisk eller teknisk inriktning), eller yrkeserfarenhet
Mycket god kännedom om miljö, hälso- och säkerhetsregler
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Kunskaper i Word och Excel
Kunna följa instruktioner och dokumentera relevanta arbetsmoment
Kunna arbeta skift
Meriterande:
Tidigare yrkeserfarenhet inom livsmedels- och kemiindustri
Kännedom om kvalitetssystemet GMP (Good Manufacturing Practice) samt affärssystemet SAP
Körkort och truckkort (TLP10 A1-B1)
Personliga egenskaper: Som person är du noggrann, positiv, har hög ansvarskänsla och ser möjligheter samt har fokus på säkerhet och kvalitet. Personligt ägandeskap är självklart för dig och är en viktig del i företagskulturen. En stark laganda där man inte tvekar att hjälpa en kollega är också självklart.
Om arbetsmiljön:
Du blir en del av ett team med tre personer
Du behöver kunna arbeta både självständigt och i grupp
Vi har en kultur som präglas av samarbete, ansvarstagande och utveckling
Låter detta intressant? Då är du välkommen att skicka in din ansökan omgående då vi kommer att kalla till intervju löpande. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9453317