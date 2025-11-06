Double-degree doktorand kemi inriktning polymerelektrolyter för batterier
2025-11-06
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.
Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi - Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.
Detta doktorandprojekt kommer att utföras i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för Fiber och Polymerteknologi. Forskarutbildningen kommer att utföras och examineras vid båda lärosätena.
Anställningstiden fördelas mellan de båda lärosätena, där arbetet under år 1 och 3 bedrivs vid det ena lärosätet och under år 2 och 4 vid det andra. Den exakta fördelningen mellan lärosätena fastställs i samråd med den kandidat som erbjuds tjänsten.
Tjänsten annonseras ut på både Uppsala Universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Ansökan görs via rekryteringssystemet hos Uppsala Universitet.
Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet rör experimentella studier av polymer elektrolyter i huvudsakligen fast fas, för tillämpningar i Li-baserade batterier. Syntes av polymerer, fabrikation av elektrolyter, konstruktion av prototypbatterier och testning av dessa ingår i projektet. Projektet innehåller också tillämpningar av en rad materialkaraktäriseringsmetoder (spektroskopi, strukturkaraktärisering) samt elektrokemisk karaktärisering av både elektrolyter och elektrokemiska celler. Projektet utförs inom ramarna för kompetenscentret Batteries Sweden, och kan därför utföras i viss utstärckning i samarbete med relevant industri. Vid sidan av forskningsprojektet, vilket skall resultera i en doktorsavhandling författad av doktoranden, innebär doktorandstudierna också kurser och eventuellt undervisning eller annan institutionstjänstgöring i viss utsträckning.
Kvalifikationskrav
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav.
Grundläggande behörighet har den som:
- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
Särskild behörighet har den som:
- avlagt godkända prov på kurser i för inriktningen relevanta områden motsvarande minst 90 högskolepoäng (hp) (varav minst 60 hp på avancerad nivå och minst 30 hp inom kemi, samt varav 15 högskolepoäng utgör självständigt) arbete eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
- engelskkunskaper motsvarande engelska 6
Exempel på utbildning som kan ge behörighet är:
- avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde kemi eller kemiteknik med en fördjupning inom relevant område
- avlagt annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildningen eller
Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att sökande har:
- utbildnings eller forskningserfarenhet avseende polymerer och polymermaterial.
- utbildnings- eller forskningserfarenhet av batterier, särskilt Li-baserade batterier.
- generella erfarenheter av, och kunskaper om, materialkemi och elektrokemi är av betydelse.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala (samt Stockholm)
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Daniel Brandell, Daniel.Brandell@kemi.uu.se
, 018-4713709
Karin Odelius, hoem@kth.se
, 08-7908076
Välkommen med din ansökan senast den 1 december 2025, UFV-PA 2025/3381.
I denna rekrytering vill vi att du besvarar nedanstående frågor istället för att bifoga ett personligt brev.
