Dörrmontör
Jobway AB / Glasgravörsjobb / Stockholm Visa alla glasgravörsjobb i Stockholm
2026-06-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att montera dörrar och vill arbeta i ett växande bolag med stark framtid? Trivs du i en praktisk roll där du får arbeta självständigt ute hos kund? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Skalio söker en dörrmontör till verksamheten i Stockholm, ansök här!
I rollen som dörrmontör hos Skalio arbetar du med installation av dörrar, partier och fönster, med fokus på säkerhetsdörrar. Du utgår från företagets lokaler i Häggvik där du lastar bilen och får arbetsorder innan du åker ut på uppdrag i Stockholm med omnejd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montera dörrar, dörrpartier och fönster
Arbeta med installation av säkerhetsdörrar
Planera och genomföra uppdrag enligt arbetsorder
Arbeta självständigt ute hos kund
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av montering av dörrar, partier eller fönster
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta praktiskt. Du är självgående men är också en person som uppskattar samarbete och som aktivt bidrar till en positiv arbetsplats där god stämning, respekt och laganda är en naturlig del av vardagen
Skalio erbjuder dig:
En roll i ett växande bolag med stark framtid
Stor frihet under ansvar
Servicebil i arbetet
Möjlighet till utbildning och utveckling
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig – ansök redan idag!
Skalio samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan kommer att hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult David Nyrén via e-post: david.nyren@jobway.se
Om Skalio:
Skalio är specialister på skalskydd och levererar lösningar inom lås, beslag, passersystem, dörrautomatik och dörrpartier. Med projektering, installation och service skapar de säkra och hållbara lösningar för företag, fastighetsägare och offentliga verksamheter. Från moderna lokaler i Häggvik driver företaget en expansiv tillväxtresa med målet att samla hela verksamheten under ett och samma tak. Genom att bygga upp bred kompetens och kapacitet in-house skapas förutsättningar för hög kvalitet, flexibilitet och nära samarbete. Företaget kännetecknas av en platt organisation, korta beslutsvägar och en entreprenöriell miljö där idéer snabbt kan omsättas i handling.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Kuskvägen 6 (visa karta
)
191 62 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway rekryterar till Skalio Kontakt
Rekryteringskonsult
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116 Jobbnummer
9948760