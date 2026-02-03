Dörrknackare sökes i Karlstad

Thorsfield AB / Säljarjobb / Karlstad
2026-02-03


Vi på A 95 Consulting söker nu dörrknackare till ett uppdrag hos en av våra kunder i Karlstad. Uppdraget passar dig som är kommunikativ, ansvarstagande och trivs med ett självständigt arbete där kundkontakt står i fokus.
Som dörrknackare arbetar du med direktförsäljning och kunddialog på plats hos privatpersoner. Du representerar vår kund på ett professionellt sätt och bidrar till att bygga långsiktiga kundrelationer.

Publiceringsdatum
2026-02-03

Dina arbetsuppgifter
Personlig försäljning genom dörrknackning
Presentera produkter och tjänster på ett tydligt och förtroendeingivande sätt
Skapa god kundkontakt och hantera frågor
Arbeta mot uppsatta mål
Rapportering enligt rutiner

Kvalifikationer
God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Förmåga att arbeta självständigt och målinriktat
Ansvarstagande och pålitlig
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Erfarenhet av försäljning eller kundservice är meriterande, men inget krav

Vi erbjuder
Ett strukturerat uppdrag hos en etablerad kund
Utbildning och introduktion innan start
Fast lön med möjlighet till provision
Stöd och uppföljning under uppdragets gång
Möjlighet till förlängning eller vidare uppdrag

Placeringsort: Karlstad
Omfattning: Heltid / Deltid
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: karlstad@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thorsfield AB (org.nr 559123-4579)
652 14  KARLSTAD

Arbetsplats
A 95 Consulting AB

Jobbnummer
9721516

