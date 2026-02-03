Dörrknackare sökes i Karlstad
Thorsfield AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2026-02-03
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thorsfield AB i Karlstad
, Jönköping
, Borås
, Göteborg
, Lund
eller i hela Sverige
Vi på A 95 Consulting söker nu dörrknackare till ett uppdrag hos en av våra kunder i Karlstad. Uppdraget passar dig som är kommunikativ, ansvarstagande och trivs med ett självständigt arbete där kundkontakt står i fokus.
Som dörrknackare arbetar du med direktförsäljning och kunddialog på plats hos privatpersoner. Du representerar vår kund på ett professionellt sätt och bidrar till att bygga långsiktiga kundrelationer.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Personlig försäljning genom dörrknackning
Presentera produkter och tjänster på ett tydligt och förtroendeingivande sätt
Skapa god kundkontakt och hantera frågor
Arbeta mot uppsatta mål
Rapportering enligt rutinerKvalifikationer
God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Förmåga att arbeta självständigt och målinriktat
Ansvarstagande och pålitlig
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Erfarenhet av försäljning eller kundservice är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder
Ett strukturerat uppdrag hos en etablerad kund
Utbildning och introduktion innan start
Fast lön med möjlighet till provision
Stöd och uppföljning under uppdragets gång
Möjlighet till förlängning eller vidare uppdrag
Placeringsort: Karlstad
Omfattning: Heltid / Deltid
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: karlstad@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thorsfield AB
(org.nr 559123-4579)
652 14 KARLSTAD Arbetsplats
A 95 Consulting AB Jobbnummer
9721516