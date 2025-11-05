Dörr-installatör
Dörrpartiet AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dörrpartiet AB i Göteborg
Secor fortsätter att växa och söker nu ytterligare en kollega till sitt team i Göteborg. Är du en lagspelare? Värdesätter du frihet under ansvar? Har du erfarenhet av bygg eller installation av säkerhetsdörrar? Då är kanske du vår nästa medarbetare!Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Secor är Daloc-koncernens rikstäckande sälj- och installationskedja för dörrar i flerbostadshus. Dom har funnits i över 25 år och har installerat hundratusentals dörrar från Daloc, vilket är en trygghet för deras kunder. Daloc-koncernen har tillverkat och utvecklat dörrar sedan 1943 och är idag Skandinaviens ledande tillverkare av säkra dörrar.Om tjänsten
Arbetet som dörr-installatör innebär att du river och installerar säkerhetsdörrar och lås hos privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner. Det dagliga arbetet består av att lasta de dörrar du skall installera tillsammans med tillhörande material och beslag i bilen. Därefter monterar/installerar du dörren på angiven plats enligt instruktion. Visst lagerarbete samt bilvård ingår.
Om dig
Vi bryr vi oss om din personlighet, lika mycket som dina kvalifikationer. Vi ser att du är väldigt tillmötesgående och professionell i din yrkesroll och arbetar troligen redan inom branschen. Vidare tror vi att du drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Du är noggrann, ansvarstagande och mån om att skapa ett gott samarbete, samtidigt som du kan arbeta självständigt. I rollen som dörr-installatör krävs arbete i privatpersoners hem och därför lägger vi stor vikt vid personlig service och gott bemötande under hela arbetsprocessen. Vi söker dig som:
Har utbildning inom bygg- och anläggning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av byggarbete, installation av dörrar eller fönster
Har B-körkort
Kan svenska flytande i tal och skrift
Är ostraffad
Det är även meriterande om du:
Har kännedom om plåtarbete och/eller kunskap/intresse för elteknik meriterande
Har truckkort
Övrig information
Placeringsort: Göteborg
Tjänstgöringsgrad: Heltid, dagtid
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning 6 månader tillämpas
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
e-post
E-post: tobias.hinton@secor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dörrpartiet AB
(org.nr 556844-1785)
Lona Knapes Gata 5 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dörrpartiet AB Jobbnummer
9590086