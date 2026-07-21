Doris söker personlig assistent i Utby
Ågrenska AB (Svb) / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-21
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eller i hela Sverige
Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se
Vem ska du jobba med?
Doris är en snart 17-årig tjej med en sällsynt, fortskridande neurologisk sjukdom. Hon älskar att pyssla, spela spel och baka. Doris pratar bra men har ibland svårt att förstå eller hitta orden. Då hon också har autism vill hon gärna ha saker på sitt sätt. Hon har mycket humor och skojar och busar gärna, men kan också bli arg men blir aldrig våldsam eller aggressiv. Hon är helt blind och kan gå ett par steg inomhus med stöd men åker rullstol utomhus. Hon har epilepsi men mycket sällan kramper.
Doris behöver hjälp med allt i sin vardag såsom vid förflyttning, måltider, toalettbesök, hygien- och kvällsrutin samt vid nattning. I arbetet som assistent åt Doris ingår också daglig läkemedelshantering och att ge epilepsi-medicin vid de fåtal tillfällen hon får en kramp. Du behöver inte ha någon erfarenhet av omvårdnad eller läkemedel, du får hjälp och lär dig hos oss.
Omfattning av tjänst
Vi söker en assistent som kan jobba varannan onsdag och fredag 15.30-20.30 samt varannan söndag 9-15 resp 15-20.30.
Vi ser gärna att du är flexibel och har möjlighet att hoppa in vid sjukluckor och lov både vardag och helg. Det är dock aldrig ett krav. Vi beordrar aldrig in personal. Detta är en tjänst för dig som vill kombinera arbete med exempelvis studier.
Vem är du som söker?
Som assistent till Doris behöver du vara lugn, tålmodig och lyhörd. Du behöver också vara bra på att ta egna initiativ, med Doris gäller det att vara påhittig! Du har ett flexibelt sätt att förhålla dig till olika situationer som kan uppstå. Det är meriterande om du har gymnasiekompetens och erfarenhet av att arbeta med personer som har funktionsvariationer. Det viktigaste är dock att du och Doris trivs med varandra!
Språkkunskaper: Mycket god svenska i tal och skrift.
Körkort är önskvärt.
På grund av integritetsnära arbete söker vi endast kvinnliga kandidater till denna tjänst.
Ansök omgående då rekrytering sker fortlöpande. Tillträde efter överenskommelse.
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Ansök om detta redan nu via nedan länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8104512-2110546". Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://ledigajobb.agrenska.se
Amundö (visa karta
)
436 58 HOVÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ågrenska Jobbnummer
10008641