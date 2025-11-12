Domstolsverket söker IT-supporttekniker via Armabe Consulting AB
2025-11-12
Domstolsverket söker IT-supporttekniker - via Armabe Consulting AB
Plats: Jönköping
Omfattning: 100 %
Start: Snarast (december 2025)
Längd: T.o.m. 2026-12-31, med möjlighet till förlängning
Kund: Domstolsverket
Roll: IT-supporttekniker / 2nd line
Om uppdraget
Domstolsverket söker en erfaren IT-supporttekniker för att stärka drift- och supportteamet som ansvarar för domstolarnas klientplattform och dagliga IT-drift.
Rollen innebär arbete med felsökning, installationer, klienthantering och användarstöd i en miljö med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.
Vi söker dig som har
Minst 3 års erfarenhet av IT-support i större miljöer (1st/2nd line)
God kunskap i Windows 10/11, Active Directory, SCCM och nätverk
Erfarenhet av fjärrsupport, incidenthantering och dokumentation
Svenska och engelska - mycket goda kunskaper i tal och skrift
Strukturerad, serviceinriktad och lösningsfokuserad
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor eller statlig myndighet
Kunskap i ITIL, ärendehanteringssystem och säkerhetsklassad miljö
Certifiering: Microsoft MCSA/MD-100/101 eller motsvarande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: talent@armabeconsulting.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Armabe Consulting AB
(org.nr 556986-0546)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sveriges Domstolar Jobbnummer
9601020