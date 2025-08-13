Domstolshandläggare till Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arbetsdomstolen i Stockholm
Vill du arbeta med administration och handläggning på en specialdomstol? Vill du vara med och utveckla arbetet på Arbetsdomstolens målkansli? Sök då anställningen som domstolshandläggare!
Om Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetstvist är en tvist om kollektivavtal eller en annan tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolens avgöranden kan inte överklagas.
Arbetsdomstolen bedriver sin verksamhet i en kulturminnesmärkt byggnad i Gamla stan i Stockholm.
Vi söker två domstolshandläggare till målkansliet på grund av pensionsavgångar. Målkansliet består idag av fyra domstolshandläggare, en domstolsadministratör, en vaktmästare, en kamrer, en IT-samordnare och en kanslichef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ta emot, granska och registrera handlingar
• Planera och kalla till förhandling
• Sköta skriftväxlingen i målen och sammanställa material inför förhandlingar
• Bevaka tidsfrister
• Expediera domar och beslut
• Hantera inkommande e-post
• Dagliga kontakter med parter, ombud, myndigheter och allmänhet via telefon och e-post
• Ordna, förteckna och sortera in handlingar i arkivet
• Bearbeta och publicera Arbetsdomstolens domar och beslut för webben och årsboken.
Krav
• slutförd och godkänd gymnasieutbildning
• aktuell och flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
• mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt talar och förstår engelska
• hög IT-mognad, mycket goda kunskaper i Microsoft Office.
Det kan vara meriterande om du har:
• erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning eller från juridisk verksamhet
• erfarenhet av utvecklingsarbete och digital omställning
• eftergymnasial utbildning som är relevant för jobbet.Publiceringsdatum2025-08-13Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är positiv och stabil och verkar för att skapa goda relationer med alla kolleger på domstolen. God samarbets- och kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas med uppdraget.
Du arbetar självständigt och bidrar med egna initiativ och din kompetens till gruppens gemensamma arbete. Du har förmåga att se helheten och kan arbeta effektivt och konstruktivt även under perioder med hög arbetsbelastning.
Du har gott omdöme samt ett flexibelt och prestigelöst förhållningssätt vilket gör att du har lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Andra viktiga egenskaper för rollen är att vara serviceinriktad och kvalitetsmedveten.
För att trivas hos oss ska du också tycka om att arbeta i en liten grupp med stort gemensamt ansvar. Eftersom vi är vana vid att hjälpa varandra med arbetsuppgifter, även om ansvarsområdet kan vara något annat, behöver du dela detta synsätt. Av den anledningen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Poolia. Vänligen ansök via den här länken senast den 3 september 2025: https://poolia.se/jobb/domstolshandlaggare-till-arbetsdomstolen-74259/
För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig att
• Besvara frågorna
• Bifoga CV och personligt brev
• Ladda upp underlag som styrker att du har en slutförd och godkänd gymnasieutbildning och från andra kurser som du vill åberopa.
Arbetsprov kommer eventuellt att ingå i urvalsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inledande provanställning om sex månader.
Anställningens omfattning: Heltid.
Tillträde: Snarast efter överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Antal anställningar: Två.
Diarienummer: 102/2025.
Har du frågor om anställningen? Kontakta rekryteringskonsulten Maria Widell- Vuopio på Poolia, tel. 070-202 27 05.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Arbetsdomstolen kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsdomstolen
(org.nr 202100-2122)
Stora Nygatan 2 A-B (visa karta
)
103 11 STOCKHOLM Arbetsplats
Arbetsdomstolen Kontakt
Domstolshandläggare och företrädare för ST
Eva-Lena Arvidsson 08-617 66 19 Jobbnummer
9457552