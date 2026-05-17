Domstolshandläggare
Vill du arbeta med administration och handläggning på en specialdomstol? Vill du vara med och utveckla arbetet på Arbetsdomstolens målkansli? Sök då anställningen som domstolshandläggare!
Om Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetstvist är en tvist om kollektivavtal eller en annan tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolens avgöranden kan inte överklagas.
Arbetsdomstolen bedriver sin verksamhet i en kulturminnesmärkt byggnad i Gamla stan i Stockholm.
Vi söker en eller flera domstolshandläggare till målkansliet. Eftersom Arbetsdomstolen är en liten organisation kommer du även att arbeta med andra administrativa uppgifter som förekommer inom myndighetens verksamhet.
Målkansliet består idag av fyra domstolshandläggare, en domstolsadministratör, en vaktmästare, en kamrer, en IT-samordnare och en kanslichef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ta emot, granska och registrera handlingar
• Planera och kalla till förhandling
• Sköta skriftväxlingen i målen och sammanställa material inför förhandlingar
• Bevaka tidsfrister
• Expediera domar och beslut
• Hantera inkommande e-post
• Dagliga kontakter med parter, ombud, myndigheter och allmänhet via telefon och e-post
• Ordna, förteckna och sortera in handlingar i arkivet
• Bearbeta och publicera Arbetsdomstolens domar och beslut för webben och årsboken
Krav
• slutförd och godkänd gymnasieutbildning
• aktuell och flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
• mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt talar och förstår engelska
• hög IT-mognad, mycket goda kunskaper i Microsoft Office.
Det kan vara meriterande om du har:
• erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning eller från juridisk verksamhet
• erfarenhet av utvecklingsarbete och digital omställning
• eftergymnasial utbildning som är relevant för jobbet.Publiceringsdatum2026-05-17Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du har en positiv inställning och ett högt driv att utföra dina arbetsuppgifter. Du verkar för att skapa goda relationer med alla kolleger på domstolen. God samarbets- och kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas med uppdraget.
Du arbetar självständigt och bidrar med egna initiativ och din kompetens till gruppens gemensamma arbete. Du har förmåga att se helheten och kan arbeta effektivt och konstruktivt även under perioder med hög arbetsbelastning.
Du har gott omdöme samt ett flexibelt och prestigelöst förhållningssätt vilket gör att du har lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Andra viktiga egenskaper för rollen är att vara serviceinriktad och kvalitetsmedveten.
För att trivas hos oss ska du också tycka om att arbeta i en liten grupp med stort gemensamt ansvar. Eftersom vi är vana vid att hjälpa varandra med arbetsuppgifter, även om ansvarsområdet kan vara något annat, behöver du dela detta synsätt. Av den anledningen lägger vi mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar domstolen med Poolia. Vänligen ansök via länken senast den 2 juni 2026.
För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig att
• Besvara urvalsfrågorna
• Bifoga CV och personligt brev på svenska
• Ladda upp underlag som styrker att du har en slutförd och godkänd gymnasieutbildning och från andra kurser som du vill åberopa.
Arbetsprov/-tester kan komma att användas som ett led i rekryteringen.
Tillträde: Snarast efter överenskommelse.
Antal anställningar: En eller flera
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Arbetsdomstolen kompetensbaserad rekrytering. De frågor du besvarar i samband med att du skickar in din ansökan ligger till grund för vårt första urval. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
