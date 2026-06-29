Domstolsassistent
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2026-06-29
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Vill du ha ett intressant och meningsfullt tidsbegränsat arbete i en av samhällets viktigaste verksamheter? Då kan detta vara ett jobb för dig! Som domstolsassistent i receptionen vid Eksjö tingsrätt får du arbeta med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter i en spännande miljö ed högt tempo.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Eksjö tingsrätt är en öppen och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi är idag drygt 25 anställda och tingsrätten har en målenhet och en administrativ enhet. Arbetsplatsen präglas av nära samarbete mellan medarbetarna.
Vi hanterar drygt 2 500 mål och ärenden per år. Till tingsrätten är drygt 45 nämndemän knutna. Tingsrättens domsaga utgörs av Eksjö, Vetlanda, Nässjö, Sävsjö, Aneby och Tranås kommuner.
Tillsammans med övriga domstolar i landet utgör tingsrätten grunden i rättsväsendet och är en grundpelare i det demokratiska samhället.
Vi söker nu en domstolsassistent för en tidsbegränsad anställning med början den 11 augusti t.o.m. den 15 november 2026 med eventuell möjlighet till förlängning.
Arbetet utförs på domstolen i Eksjö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som domstolsassistent kommer du att arbeta med enklare uppgifter i domstolens reception och eventuellt på målenheten.
Du kommer inledningsvis att fokusera på att lämna ut allmänna handlingar på beställning. Du kommer också att bistå med praktiska förberedelser och support i förhandlingssalarna kopplade till teknik och utrustning i salarna och vissa andra administrativa göromål och begränsade vaktmästeriuppgifter. Du kommer också att genom ett lugnt bemötande finnas till hands för tingsrättens besökare.
Du får arbeta tillsammans med olika kollegor och kommer att få praktisk inblick i en stor del av tingsrättens verksamhet.Kvalifikationer
Du behöver ha fullgjord gymnasiekompetens. Du har förmåga att snabbt ta till dig ny kunskap och kan använda din kunskap och erfarenhet på ett flexibelt sätt. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
Du är noggrann, men är samtidigt flexibel och lösningsorienterad och får snabbt saker ur händerna. Du trivs med att växla mellan administrativt och praktiskt arbete och har en utpräglad ansvars- och servicekänsla. Mycket god datorvana är ett krav och du behöver vara öppen för att arbeta med nya system. Som person är du både serviceinriktad och kvalitetsmedveten. Du har lätt för att på ett lugnt sätt bemöta personer med olika behov och bakgrund. Du har också lätt för att samarbeta med andra, prioritera uppgifter efter verksamhetens behov och att ställa om.
Anställningen är en kombinationsroll. För att trivas hos oss behöver du därför kunna hantera olika administrativa uppgifter och kunna växla mellan rollerna.
Du är inte rädd för att hugga i eller för att ta eget ansvar i ditt arbete. Du är också en god kollega som gärna ser dig själv som en resurs även för andras arbetsområden om situationen kräver detta. Du sätter stort värde i att leverera ett gott resultat i ditt arbete och vill vara en aktiv del i tingsrättens verksamhet.
Du har en viktig roll i domstolens dagliga arbete där vi arbetar tillsammans för att utföra domstolens uppdrag. Arbetet är omväxlande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet – perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Eftersom tjänsten förutsätter att du mycket snabbt kommer in i arbetsuppgifterna och gott samarbete, kommer avgörande vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi kommer att arbeta med löpande urval och intervjuer så du är välkommen med din ansökan redan idag!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-11 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TEK 2026/57". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Sofieholmsgatan 7 (visa karta
)
575 33 EKSJÖ Arbetsplats
Eksjö tingsrätt Kontakt
Chefsadministratör
Sofie Svensson sofie.svensson@dom.se 0381-38420 Jobbnummer
9983088