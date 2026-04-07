Domsjö Fabriker söker en Operativ Inköpare
Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en marknad under snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. Domsjös huvudprodukt cellulosa används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska textilfibrer.
Vi bryr oss om framtiden och vi vill gärna dela den med dig.
Av vår förnybara råvara, skogen, tillverkar vi produkter och energi med en tydlig miljöprofil.
Vi säger att vi gör mer av trädet, vi vill ta tillvara så mycket som möjligt för att producera fler miljövänliga produkter. Idag säljer vi cellulosa, lignin och bioetanol över hela världen.
Domsjö ingår i indiska Aditya Birla Group som är världens största producent av viskos.
Aditya Birla Group har drygt 120 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, det öppnar möjligheter för oss och våra cirka 350 medarbetare i Domsjö. Här finns fina chanser att utvecklas i sitt jobb.
Vill du arbeta på ett bioraffinaderi med hållbara processer som gör avtryck på resten av världen? Då kan detta vara en spännande möjlighet för dig.Nu söker vi på Domsjö Fabriker en erfaren och engagerad Operativ Inköpare!
Domsjö Fabriker befinner sig just nu i en stor förändringsresa med målet är att bli Världens attraktivaste bioraffinaderi och Norrlands attraktivaste arbetsplats. Här erbjuds ett utvecklande arbete på en trivsam arbetsplats med god laganda. Hos Domsjö Fabriker anser vi att balans i livet är en förutsättning för att du ska känna arbetsglädje och engagemang. Därför är det självklart att du ska kunna förena arbetsliv och familjeliv och vi stödjer också friskvård och sociala aktiviteter. Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och välkomnar sökande som ökar vår mångfald.
Om rollen:
Som inköpare arbetar du i nära samarbete med den övriga organisationen och du har daglig kontakt med våra leverantörer. I arbetsuppgifterna ingår bland annatSkapa inköpsorder i underhållssystemet Maximo
Avropa kemikalier och förbrukningsmaterial
Övervaka orderbekräftelser, ledtider och priser
Skicka offertförfrågningar och följa upp svar
Planera kemikalieinköp och genomföra inventering
Bidra till förbättringar i inköpsprocesser och rutiner
Vad söker vi?
Vi söker dig som har minst 1 års erfarenhet inom inköp eller logistik. Har du även arbetslivserfarenhet från processindustri är det positivt.
Dina datorkunskaper är goda och du hanterar svenska och engelska väl i tal och skrift. Viktiga personliga egenskaper är engagemang, noggrannhet, initiativförmåga och ansvarstagande. Du har god kommunikationsförmåga, är lösningsorienterad och uppskattar samarbete. För att lyckas med arbetet krävs att du är målinriktad, kostnadsmedveten och har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
Likt oss som jobbar på Domsjö Fabriker så är du Hjälpsam, Ansvarstagande, Prestigelös, Positiv och Intresserad.
Att jobba på Domsjö Fabriker
Vi erbjuder ett utvecklande arbete på en trivsam arbetsplats med god laganda.
Löpande urval tillämpas. Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss kontakt med säljare av annonser och rekryteringstjänster.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Domsjö Fabriker AB
(org.nr 556579-1299), https://www.domsjo.adityabirla.com/
Hörneborgsvägen 6A (visa karta
)
892 50 ÖRNSKÖLDSVIK Kontakt
Inköpschef
Therese Björnfot Moström 0660 275155 Jobbnummer
9840644