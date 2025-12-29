Domnarvets skola F-9 söker två vikarier
2025-12-29
Domnarvets skola är en allstadieskola F-9 med 630 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag med ansvar för årskursen och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande.
Hos oss är team-tanken bärande, där man är en del av en helhet och står tillsammans för lärande och utveckling. Pedagogisk mångfald med elevens eget lärande i centrum.
Vi har nära till naturen och härliga miljöer som man med fördel kan använda sig av i sin undervisning. Vi arbetar också med ett gemensamt tydligt förhållningssätt kopplat till lektionsstruktur, vårt Grundläge, som bidrar till förutsägbarhet och struktur samt trygghet och studiero. Arbetsmiljön präglas av värme och glädje där relationerna är bärande, både i relation till elever, kollegor och ledning.
Hos oss arbetar vi tillsammans!
Vi behöver nu två egna vikarier som hjälper oss att lösa de vardagliga vikariebehoven på vår F-9 skola.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
Vi söker två vikarier till F-9 och fritidshemmet utifrån de vikariebehov vi har för dagen. När skolledning ser dagens frånvaro ges vikarieuppdraget i första hand till våra egna vikarier.Kvalifikationer
Som vikarie hos oss har du god erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna genom längre tids vikariat i grundskolan.
Du har fördjupade ämneskunskaper genom gymnasial utbildning. Vidareutbildning från högskola/universitet är meriterande.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Vi hoppas att du nu känner att du vill komma till oss och arbeta tillsammans med lärare och elever och bidra till att Domnarvets skolas elever ska gå vidare i livet med en nyfiken inställning till fortsatt lärande.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där kreativitet, nytänkande, relationsbyggande, samarbete, kommunikation och flexibilitet är nyckelord.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
