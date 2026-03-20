Domkyrkokantor till Linköpings domkyrka
Domkyrkoförsamlingen välkomnar människor i alla åldrar såväl vardag som helg genom sitt välutvecklade gudstjänst- och musikliv. Domkyrkan karakteriserar stadsbilden, har en spännande historia och utgör ett rikt kulturarv som bidrar till att många människor söker sig till församlingen. Domkyrkoförsamlingen bedriver en omfattande verksamhet som syftar till ökat livsmod, hopp och framtidstro. Här samverkar anställda, förtroendevalda och många ideella krafter för kyrkans och samhällets bästa. Gemensamt tar vi ansvar för arbetet med barn och unga, svarar an på sociala och diakonala utmaningar samt skapar rum för både enskild och gemensam reflektion om tro och liv. Linköpings domkyrkoförsamling söker nu en erfaren och inspirerande domkyrkokantor som vill vara med och vidareutveckla det rika musiklivet i en av Sveriges mest betydelsefulla kyrkor.
Tjänsten ställer höga krav på musikalisk kompetens, gedigen kyrkomusikalisk förankring och en stark förmåga att leda och forma körer på hög konstnärlig nivå.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
I denna roll kommer du att ha huvudansvar för Domkyrkokören och Domkyrkans kammarkör, vilket innebär:
• konstnärlig ledning
• repetitionsarbete
• röst- och klangutveckling
• rekrytering av sångare
• planering av repertoar
I tjänsten ingår det även att du medverkar aktivt i Domkyrkans gudstjänstliv, konserter och kyrkliga handlingar. Utöver det kommer du också ha delat ansvar för det övergripande musikaliska arbetet i Domkyrkan tillsammans med övriga kyrkomusiker.
Om dig
Vi söker sig som har följande kompetens och erfarenhet:
• Organistexamen på A-nivå.
• Stor skicklighet i solistiskt- och liturgiskt orgelspel.
• Djup förankring i Svenska kyrkans gudstjänstliv och liturgiska tradition.
• Gedigen erfarenhet av att framföra större verk för kör och orkester, både som organist och dirigent.
• Lång och dokumenterad körpedagogisk erfarenhet, gärna från arbete med avancerade vuxenkörer.
Som person söker vi dig som:
• är trygg, lyhörd och kommunikativ i ditt ledarskap.
• har konstnärlig integritet och en förmåga att utveckla körer mot en hög musikalisk nivå.
• arbetar strukturerat och samarbetsorienterat.
• trivs i en miljö där tradition och förnyelse möts.
• har förmåga att inspirera såväl körsångare som församlingen.
Vi erbjuder
• En mycket välutvecklad musikverksamhet med hög konstnärlig ambition.
• Ett kyrkorum med unika musikaliska förutsättningar, inklusive den nya kororgeln som invigdes 2025.
• Ett nära samarbete med engagerade kollegor och medarbetare i en kreativ och teologiskt förankrad miljö.
• Goda möjligheter till kompetensutveckling och fortsatt lärande.
Varaktighet
Tillsvidare.
Placering
Domkyrkoförsamlingen, Ågatan 40, Linköping. Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 19 april men ansök gärna redan idag. Märk din ansökan med dnr P 2026-0085. Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida.
Intervjuer kommer att äga rum 5-6 maj och för de som går vidare i processen kommer provspelning och provdirigering ske 19-22 maj.
Linköpings domkyrkopastorat - ett pastorat som gör skillnad.
I Linköpings domkyrkopastorat verkar människor med djup kompetens inom teologi, diakoni, pedagogik, musik, administration och service. Mellan och inom varje yrkesgrupp finns plats för kunskapsutbyte, reflektion, skratt och goda samtal. Vårt mål är att på bästa sätt använda oss av varandras resurser, arbeta tillsammans och att ständigt utvecklas utifrån vår vision "För att världen ska leva". Pastoratets mål är att bidra till det goda samhället samt stärka den kyrkliga seden med ett särskilt fokus på dop och konfirmation. Domkyrkopastoratet består av nio församlingar. Vi firar gudstjänst i 11 kyrkor där ideella medarbetare i hög grad bidrar till ett levande församlingsliv. Här finns fler än 200 anställda medarbetare med en gemensam förvaltning som tillhandahåller ett professionellt stöd med relevant kompetens inom ekonomi, HR, begravnings- och fastighetsfrågor, lokalvård, kommunikation och IT. Ersättning
Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Domkyrkopastorat
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping
Linköpings domkyrkopastorat Kontakt
HR-chef
Malin Lindgren malin.lindgren3@svenskakyrkan.se 013-30 35 72
