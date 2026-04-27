Domänarkitekt Infrastruktur IT
Välkommen till Svenska Kraftnät!
Svenska Kraftnät står i frontlinjen för energiomställningen. Vår IT-division expanderar för att stödja en fördubbling av elproduktionen och en övergång till en fossilfri framtid. Med hjälp av den senaste tekniken förbättrar vi både kapaciteten och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Som Domänarkitekt Infrastruktur IT spelar du en central roll i utvecklingen av vår framtida IT-infrastruktur. Du ansvarar för att utforma målarkitekturer och färdplaner som överensstämmer med myndighetens strategiska riktlinjer och höga säkerhetskrav. Ditt arbete innebär ett nära samarbete med lösningsarkitekter och teknikansvariga för att skapa en modern och robust infrastruktur.
Om dig
Du är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tvärfunktionellt. Du har en stark analytisk förmåga och är van vid att kommunicera på alla nivåer inom en organisation. Vi ser att du har en högskole- eller universitetsutbildning inom ett relevant tekniskt område eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du bör ha:
Minst 8 års erfarenhet som IT-arkitekt
Minst 2 års erfarenhet som domänarkitekt eller lead architect för infrastruktur
Förmåga att uttrycka dig väl på både svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Certifieringar inom IT-arkitektur eller infrastruktur
Erfarenhet av arbete med IT-säkerhet i samhällskritiska miljöer
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg med möjlighet till distansarbete upp till 40%
Sista ansökningsdag är 2026-05-04
Övrig information
Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning kommer att genomföras. Svenska Kraftnät värdesätter mångfald och strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Lär känna oss bättre och upptäck hur det är att arbeta hos oss genom att besöka vår hemsida: https://www.svk.se/jobba-har/
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG
