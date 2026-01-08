Dokumentsamordnare Program Tvärbanan Kistagrenen

Famma Konsultning AB
2026-01-08


Plats: Stockholm (Kungsholmen & Rissne) / delvis distans
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka
Start: 1 februari 2026
Slut: 31 januari 2027
Uppdragsform: Konsultuppdrag (uthyrning)
Option: Förlängning 1+1+1+1+1 år
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Dokumentsamordnare (nivå 3) till ett stort och samhällsviktigt investeringsprogram inom Region Stockholm - Tvärbanan Kistagrenen.
Programmet ansvarar för utbyggnaden av Tvärbanan mellan Norra Ulvsunda och Helenelund, en cirka 8 km lång sträcka med nio nya hållplatser som passerar genom Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Projektet befinner sig i en intensiv genomförande- och entreprenadfas där strukturerad och korrekt dokumenthantering är avgörande.
Du blir en nyckelperson i programorganisationen med ansvar för samordning, styrning och kvalitetssäkring av all program- och projektdokumentation.
Uppdragets innehåll
I rollen som dokumentsamordnare ansvarar du för att säkerställa att dokumenthantering sker enligt Trafikförvaltningens riktlinjer och arbetssätt. Du fungerar som funktionsansvarig för dokumentstyrning inom programmet.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Samordna och ansvara för all program- och projektdokumentation

Säkerställa att program och projekt följer Trafikförvaltningens riktlinjer för dokumenthantering

Vara funktionsansvarig för programledningsplanen för dokumentstyrning och tillhörande rutiner

Administrera programmets dokumenthanteringssystem (behörigheter, mappar, strukturer)

Ansvara för programmets funktionsbrevlåda kopplad till dokumenthanteringssystemet

Utbilda och informera nya programmedlemmar i projektdokumentation

Coacha och leda resurser inom dokumentationsfunktionen

Vara kontaktperson gentemot registrator och arkivarie

Ansvara för ärendenummerlista och skapa nya ärenden i diariesystemet

Diarieföra dokument och säkerställa korrekt namngivning enligt dokumenthanteringsplan

Samordna och uppdatera programmets dokumenthanteringsplan

Stötta projekt med administration, rensning och strukturering av dokumentytor

Exportera medlemslistor och hantera administrativa uppgifter kopplade till dokumentstyrning

Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av dokumenthantering inom stora projekt eller program, gärna inom infrastruktur eller offentlig verksamhet

Har mycket god förståelse för diarieföring, arkivkrav och dokumentstyrning

Är van att arbeta i komplexa organisationer med många intressenter

Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten

Har god kommunikativ och pedagogisk förmåga

Är självgående och ser förbättringsmöjligheter i arbetssätt och rutiner

Har erfarenhet av att leda eller coacha andra (meriterande)

Placering & arbetssätt
Uppdraget möjliggör arbete både på distans och på plats

Kontor finns på Kungsholmen samt projektkontor i Rissne

Närvaro på plats sker enligt verksamhetens behov och beställarens godkännande

Trafikförvaltningen tillhandahåller dator och arbetsplats

Övrig information
Sekretessavtal ska signeras före uppdragsstart via Magnits portal

Konsulten kan behöva lämna personuppgifter i samband med onboarding

Övertidsarbete kan förekomma enligt Trafikförvaltningens riktlinjer

Uppdragets omfattning får aldrig överstiga 40 timmar per vecka

Sista dag att ansöka är 2026-02-20
