Dokumentsamordnare Program Tvärbanan Kistagrenen
Plats: Stockholm (Kungsholmen & Rissne) / delvis distans
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka
Start: 1 februari 2026
Slut: 31 januari 2027
Uppdragsform: Konsultuppdrag (uthyrning)
Option: Förlängning 1+1+1+1+1 år
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Dokumentsamordnare (nivå 3) till ett stort och samhällsviktigt investeringsprogram inom Region Stockholm - Tvärbanan Kistagrenen.
Programmet ansvarar för utbyggnaden av Tvärbanan mellan Norra Ulvsunda och Helenelund, en cirka 8 km lång sträcka med nio nya hållplatser som passerar genom Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Projektet befinner sig i en intensiv genomförande- och entreprenadfas där strukturerad och korrekt dokumenthantering är avgörande.
Du blir en nyckelperson i programorganisationen med ansvar för samordning, styrning och kvalitetssäkring av all program- och projektdokumentation.
Uppdragets innehåll
I rollen som dokumentsamordnare ansvarar du för att säkerställa att dokumenthantering sker enligt Trafikförvaltningens riktlinjer och arbetssätt. Du fungerar som funktionsansvarig för dokumentstyrning inom programmet.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Samordna och ansvara för all program- och projektdokumentation
Säkerställa att program och projekt följer Trafikförvaltningens riktlinjer för dokumenthantering
Vara funktionsansvarig för programledningsplanen för dokumentstyrning och tillhörande rutiner
Administrera programmets dokumenthanteringssystem (behörigheter, mappar, strukturer)
Ansvara för programmets funktionsbrevlåda kopplad till dokumenthanteringssystemet
Utbilda och informera nya programmedlemmar i projektdokumentation
Coacha och leda resurser inom dokumentationsfunktionen
Vara kontaktperson gentemot registrator och arkivarie
Ansvara för ärendenummerlista och skapa nya ärenden i diariesystemet
Diarieföra dokument och säkerställa korrekt namngivning enligt dokumenthanteringsplan
Samordna och uppdatera programmets dokumenthanteringsplan
Stötta projekt med administration, rensning och strukturering av dokumentytor
Exportera medlemslistor och hantera administrativa uppgifter kopplade till dokumentstyrning
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av dokumenthantering inom stora projekt eller program, gärna inom infrastruktur eller offentlig verksamhet
Har mycket god förståelse för diarieföring, arkivkrav och dokumentstyrning
Är van att arbeta i komplexa organisationer med många intressenter
Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Har god kommunikativ och pedagogisk förmåga
Är självgående och ser förbättringsmöjligheter i arbetssätt och rutiner
Har erfarenhet av att leda eller coacha andra (meriterande)
Placering & arbetssätt
Uppdraget möjliggör arbete både på distans och på plats
Kontor finns på Kungsholmen samt projektkontor i Rissne
Närvaro på plats sker enligt verksamhetens behov och beställarens godkännande
Trafikförvaltningen tillhandahåller dator och arbetsplats
Övrig information
Sekretessavtal ska signeras före uppdragsstart via Magnits portal
Konsulten kan behöva lämna personuppgifter i samband med onboarding
Övertidsarbete kan förekomma enligt Trafikförvaltningens riktlinjer
Uppdragets omfattning får aldrig överstiga 40 timmar per vecka Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Sista dag att ansöka är 2026-02-20

E-post: info@fammakonsultning.se
