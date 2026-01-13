Dokumentsamordnare
2026-01-13
Är du noggrann och strukturerad? Har du teknikintresse, social kompetens och erfarenhet av projektarbete? Vill du jobba med dokumentation och utvecklas med ett gäng sköna dokumentationsexperter?
Vi växer och söker fler fantastiska kollegor!
Nu söker vi dokumentsamordnare för spännande uppdrag i Stockholmsområdet.
Som konsulter är våra kunders dokumentation och information vår kärnverksamhet. Teknisk förståelse och erfarenhet är viktigt likaväl som lyhördhet, social kompetens, en inre drivkraft, nyfikenhet samt ett intresse för kundens behov.
Dokumentera har kunder i många olika branscher och i denna roll söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta med anläggningsdokumentation/register, t ex inom elkraft, energi eller processindustrin. Erfarenhet av att jobba med stora dokumentationsflöden krävs, då det är en central del av rollen. Du har erfarenhet av projektarbete och tycker om att driva, samordna och koordinera uppgifter och frågor med många intressenter. Vi söker dig som vill utvecklas som konsult och vara en del av Dokumenteras fortsatta framgång och utveckling.
Som dokumentsamordnare är dina huvudsakliga arbetsuppgifterna inom teknisk dokumentation där du ansvarar för att dokumentationen levereras, är korrekt och i enlighet med kundens regler och riktlinjer . Arbetet sker i huvudsak i projektform med kundens medarbetare. Du bidrar även aktivt i utvecklingen och implementeringen av nya system och arbetssätt.
Vidare ansvarar du för att:
Klargöra, skriva och följa upp dokumentationsplan och checklistor.
Upprätta instruktioner för teknisk dokumentation i projektet samt tidsplanera dokumentationsleveranser i samråd med huvud- och delprojektledare.
Stödja tekniska delprojektledare i projektet avseende dokumentation.
Granska leverans av slutdokumentation.
I vissa fall även ta fram budget och tids- och resursplan för projektets dokumentationsleveranser.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av projektarbete och dokumentsamordning i tekniska projekt och miljöer.
Har erfarenhet av projekt/anläggningsdokumentation och/eller stora dokumentflöden i tekniska miljöer.
Har branscherfarenhet från tekniska miljöer såsom t ex anläggningsprojekt, energi/elkraft, processindustri, byggindustri, VA eller infrastruktur.
Är strukturerad, noggrann och drivande.
Har en teknisk utbildning.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Är duktig på att kommunicera och informera både internt och externt. Rollen innebär många kontaktytor, både med kunder och leverantörer.
Är ödmjuk, prestigelös och lösningsorienterad.
Eftergymnasial teknisk utbildning.
Vill jobba som konsult, i ett bolag med en sund värdegrund, positiv anda och stor gemenskap.
Meriterande är:
Att ha arbetat som dokumentsamordnare.
Erfarenhet av större industriprojekt med många intressenter.
Erfarenhet av att leda och driva projekt, gärna inom tidigare nämnda branscher
Teknisk högskoleexamen.
Erfarenhet som konsult.
Har du frågor? Slå en signal till Emelie Sandström 070 951 42 90. Vi rekryterar löpande.
