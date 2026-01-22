Dokumentcontroller informationsförvaltning i Upplands Väsby kommun
2026-01-22
Är du en kommunikativ och relationsskapande person? Vill du vara med och bidra till en rättssäker och effektiv dokument- och ärendehantering? Vi söker nu en dokumentcontroller för att stärka upp informationsförvaltningsenheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Hos oss ingår du i en arbetsgrupp som består av dokumentcontrollers och arkivarier. Här finns möjlighet att påverka kommunens arbetssätt i informationshanteringsfrågor. Du blir en del av arbetsgruppen där vi tillsammans månar om ett gott arbetsklimat och samarbete. Genom ett öppet och konstruktivt kunskapsutbyte utvecklar vi kommunens informationsförvaltning. Du har möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet tillåter.Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Informationsförvaltningsenheten är en central funktion som stödjer samtliga nämnder, styrelser och kontor i kommunens systematiska informationsförvaltningsarbete.
Informationsförvaltningsenheten är organisatoriskt placerad under avdelning medborgarservice och kansli som består av informationsförvaltningsenheten, Väsby Direkt och enheten för nämndadministration. Enheten leds av en enhetschef.Om tjänsten
Du har en nyckelroll i kommunens dokument- och ärendehantering. Din huvudsakliga uppgift är alla delar som ingår i dokument- och ärendehantering så som postöppning, diarieföring, hantering och klassificering av allmänna handlingar, hantering av begäran om allmänna handlingar inklusive sekretessprövning, samt att bevaka nämndernas funktionsbrevlådor.
Du fördelar inkomna ärenden, samt avslutar ärenden i kommunens centrala ärendehanteringssystem. Tillsammans med dina kollegor ger du råd och stöd till kommunens verksamheter i dokument- och ärendehanteringsfrågor. Arbetet är omväxlande, stimulerande och innebär många kontakter med bland annat politiker, handläggare på kontoren och medborgare.
Tjänsten är en tidsbegärand anställning till den 30 september 2026 med möjlighet till förlängning. En bakgrundskontroll kommer genomföras. Tjänsten kan komma säkerhetsklassad enligt säkerhetsskyddslagen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Relevant utbildning inom informationshantering, till exempel registrator, arkiv- och informationsvetenskap eller motsvarande.
- God kunskap i offentlighetsprincipen, offentlighet- och sekretesslagen samt övriga lagstiftningar som styr dokument och informationshantering i en offentlig verksamhet.
- Mycket goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta som registrator, dokumentcontroller eller likande i ett politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet av diarieföring-/ärendehanteringssystem Lex och Castor.
- Intresse för digitalisering av ärendehanteringsprocess.
För att passa i rollen som dokumentcontroller hos oss krävs att du är kommunikativ, trygg, stabil och samarbetsorienterad. Du behöver också vara stresstålig, serviceminded och har ett gott ordningssinne.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
