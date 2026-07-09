Dokumentcontroller - Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2026-07-09
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Vi söker nu en erfaren dokumentcontroller till Upplands Väsby kommun som vill vara med och bidra till att utveckla och effektivisera kommunens dokumenthantering och informationsförvaltning. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig och om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
Du kommer ingå i en välfungerad arbetsgrupp med kompetenta och engagerade kollegor i en stimulerande arbetsmiljö. Här har du möjlighet att kontinuerligt kompetensutvecklas din yrkesroll via bland annat utbildningar. Hos oss är kollegialt lärande en naturlig del av vardagen. Genom att utbyta kunskaper och erfarenheter stärker vi vår professionella utveckling inom informationsförvaltning.
Tjänsten omfattas av flextidsavtal, vilket innebär att du har möjlighet att vara ledig på klämdagar om arbetet tillåter. Hos oss har du också möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet tillåter.Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Informationsförvaltningsenheten är en central funktion i kommunen som stödjer samtliga nämnder, styrelser och kontor i kommunens systematiska informationsförvaltningsarbete. Enheten är organisatoriskt placerad under avdelning för medborgarservice och kansli som består av Väsby Direkt, informationsförvaltningsenheten och enheten för nämndadministration. På informationsförvaltningsenheten arbetar dokumentcontrollers och arkivarier och leds av en enhetschef.Om tjänsten
Dokumentcontrollersfunktionen är en centraliserad funktion. Du kommer, tillsammans med ytterligare en dokumentcontroller, ge stöd till tre nämnder. Rollen innebär även att vid behov ska du kunna stödja och täcka upp för kollegor som ansvarar för andra nämnder.
I ditt uppdrag ingår att hantera inkommande handlingar och ansvara för posthantering. Du bevakar nämndernas funktionsbrevlådor, registrerar allmänna handlingar samt hanterar begäran om allmänna handlingar. Vid behov ger du handläggare stöd i sekretessprövning. I uppdraget ingår även att skapa, fördela och avsluta ärenden samt att expediera beslut.
Tillsammans med dina kollegor kommer du även att arbeta med kvalitetssäkring av våra register och utveckling av vårt arbetssätt för diarieföring och dokumenthantering i enlighet med gällande lagskriftningar och regelverk. Du stöttar, ger råd och utbildar handläggare på kontoren i diarieföring och dokumenthantering. Arbetet är varierande, utvecklande och innebär många kontakter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. En bakgrundskontroll kommer genomföras innan anställningen. Tjänsten kan komma säkerhetsklassad enligt säkerhetsskyddslagen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
högskole-, universitet- eller yrkeshögskoleutbildning inom registratur, arkiv eller annan jämförbar kompetens som förvärvats genom arbetslivsenheter som dokumentcontroller eller registrator.
minst två års erfarenhet som dokumentcontroller eller registrator inom offentlig verksamhet.
erfarenhet av att arbeta i diarie- eller ärendehanteringssystem.
goda kunskaper om offentlighetsprincipen, offentlighet och sekretesslagen, förvaltningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR), samt andra lagstiftningar som styr informationshantering i offentlig sektor.
mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
intresse för digitalisering av ärendehanteringsprocess.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten. Du arbetar strukturerat och målinriktat samt har en god förmåga att ge service och skapa en god relation med andra. Du har en god pedagogisk förmåga i mötet med andra. Eftersom du kommer arbeta i ett team och ge stöd till anställda på kontoren, politiker och medborgare behöver du vara kommunikativ, lugn, trygg, lyhörd, prestigelös, stresstålig och har en god samarbetsförmåga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: Kommunens arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby Kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Dragonvägen 86 (visa karta
)
194 70 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Niza Löfdahl niza.lofdahl@upplandsvasby.se 0859097965 Jobbnummer
9998435