Dokumentationstekniker till Öresundskraft
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2026-06-28
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Vill du ta ett helhetsansvar för teknisk dokumentation i en verksamhet som är avgörande för samhällets energiförsörjning?
Öresundskraft står inför en spännande utvecklingsresa och söker nu en Dokumentationstekniker som vill vara med och bygga upp, strukturera och utveckla arbetet med teknisk anläggningsdokumentation.
Det här är en nyckelroll för dig som trivs i gränslandet mellan teknik, struktur och verksamhetsutveckling. Du får möjlighet att påverka hur dokumentation ska hanteras framåt samtidigt som du säkerställer att vår anläggningsinformation håller hög kvalitet och är tillgänglig för drift, underhåll och framtida investeringar.
Om verksamheten
Inom vårt ansvarsområde Produktion & Anskaffning, där denna tjänst är placerad, ansvarar vi för Öresundskrafts samtliga energiproducerande verksamheter. Området omfattar cirka 90 medarbetare fördelade på avdelningarna Drift, Underhåll och Optimering. Den dagliga verksamheten bedrivs vid våra kraft- och värmeverk Filbornaverket och Västhamnsverket i Helsingborg samt vid vårt värmeverk Åkerslund i Ängelholm.
Här verkar vi i en tekniskt avancerad miljö med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och kvalitet.
Om rollen
Som Dokumentationstekniker ansvarar du för att säkerställa att Öresundskrafts tekniska dokumentation är korrekt, uppdaterad och lättillgänglig.
Du kommer att arbeta med dokumentation kopplad till våra produktionsanläggningar och stötta både drift, underhåll och projektverksamhet med rätt underlag för beslut och genomförande.
Rollen är en utökning av verksamheten och har skapats för att både uppdatera befintlig dokumentation samtidigt som du säkerställer att dokumentationen hanteras korrekt i nya projekt och investeringar. Det innebär att du både kommer att förvalta och uppdatera befintlig dokumentation samt vara med och utveckla framtidens arbetssätt och processer inom området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa korrekt och uppdaterad anläggningsdokumentation
Uppdatera och hantera P&ID, mekaniska ritningar och övrig teknisk dokumentation
Arbeta i AutoCAD och PDM-system
Stödja drift, underhåll och projekt med tekniskt underlag
Säkerställa struktur, kvalitet och spårbarhet i dokumentationshanteringen
Bidra till att minska risker vid driftstörningar, ombyggnationer och investeringar
Vara delaktig i projekt för att säkerställa korrekt dokumentationshantering från start
Utveckla och implementera nya arbetssätt, rutiner och processer inom dokumentationsområdet
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknisk dokumentation och som drivs av att skapa struktur, ordning och kvalitet. Du är en person som både kan arbeta operativt med detaljer och samtidigt se helheten och utvecklingsmöjligheterna framåt. Du tycker om att samarbeta med olika funktioner och har förmågan att skapa förståelse för vikten av korrekt dokumentation.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och noggrann
Självgående och initiativtagande
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Tydlig och drivande i förändringsarbete
Pragmatisk och lösningsorienterad
Prestigelös och beredd att arbeta både operativt och utvecklingsinriktat
Vi söker dig som har
Relevant utbildning som t ex gymnasieingenjör, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
God erfarenhet av arbete i AutoCAD
Erfarenhet av att arbeta med P&ID och mekaniska ritningar
Erfarenhet av teknisk dokumentation i industriell verksamhet
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem
Det är meriterande om du har erfarenhet av PDM-system eller liknande lösningar för teknisk dokumentation.
Som anställd hos Öresundskraft kan du komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Eftersom vi bedriver samhällsviktig verksamhet kan bakgrundskontroller genomföras före anställning.
Vi tror på styrkan i mångfald och ser olika perspektiv och erfarenheter som en viktig del av vår framgång. Hos oss får du vara dig själv och bidra med din unika kompetens.
Förmåner
På Öresundskraft är vi måna om välmående och hållbara medarbetare. Därför erbjuder vi våra anställda flera förmåner. Läs mer HÄR (https://oresundskraft.se/jobba-hos-oss/arbetsformaner/?openAsOverlay)!
Om Öresundskraft
Vi är cirka 450 engagerade medarbetare som tillsammans med våra 125 000 kunder utvecklar smarta tjänster, främjar resurseffektiv energianvändning och bidrar till framtidens hållbara energisystem.
Med ett brett erbjudande inom el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, laddinfrastruktur och energitjänster arbetar vi varje dag utifrån vår vision: Tillsammans skapar vi morgondagens hållbara samhälle – idag.
Läs mer om oss på: https://www.oresundskraft.se/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-06-28Så ansöker du
Då vi går in i semestertider kanske svarstiden är lite längre.. Vi ser fram emot din ansökan senast den 9 augusti. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen att skicka in din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Johanna Wållgren på 072-660 18 68 eller johanna.wallgren@capus.se
(mailto:johanna.wallgren@capus.se
) alternativt Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus.se
(mailto:pia.strandh@capus.se
)
Facklig kontakt
Mads Jensen, Vision, 042-490 3129
Kristina Lassing, Akademikerna, 042-490 3823 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capus AB
(org.nr 556659-7828), https://www.oresundskraft.se/
252 25 HELSINGSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Öresundskraft AB Kontakt
Recruitment Consultant - Public Sector
Johanna Wållgren johanna.wallgren@capus.se +46726601868 Jobbnummer
9982255