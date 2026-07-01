Dokumentationsspecialist telekom
Telia Field Operations AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Solna Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Solna
2026-07-01
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Dokumentationsspecialist telekom till Telia Field Operations
Är du teknikintresserad och vill vara en del av framtidens teletekniska uppdrag?
Sök då till oss och bli en viktig del i arbetet med att trygga driften av Sveriges fiber- och IP-nät!Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Telia Field Operations är Telias egen entreprenörsverksamhet och vår primära uppgift är att säkerställa att Telias nationella säkerhetskunder ständigt är i drift och kan bygga ut, även i kris och beredskapstider. Vi arbetar med fiberbyggnation, omkopplingar, nätsäkerhetsarbete, metodutveckling, nätutredningar, migreringsarbete m.m. I vårt uppdrag ingår även service, leverans och felavhjälpning av det fasta nätet.
Hos oss blir du del av ett nationellt team med våra duktiga medarbetare. Vi finns i Örebro, Trollhättan, Göteborg, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Gotland, Luleå och Skåne. Vi är idag ca 55 medarbetare varav 4 är projektörer.Beskrivning
Som dokumentationsspecialist ansvarar för att säkerställa att all teknisk och administrativ dokumentation som rör fältarbete, nätbyggnation och projektgenomförande är korrekt, komplett och speglar det faktiska utfallet i fält. Du kommer också hantera förfrågningar om leveransbarhet från leveranskoordinatorer, säljare, fiberplanerare och även andra nätplanerare och produktionsplanerare på andra funktioner inom Telia.
Placeringsort: Solna eller Karlstad
Vem är du?
För att trivas i rollen som dokumentationsspecialist är du tekniskt intresserad och tycker det är roligt med problemlösning. Som person är du serviceinriktad och ödmjuk med ett stort engagemang och vilja att utvecklas. Du trivs med att arbeta självständigt och tar stort ansvar för att ditt arbete blir väl utfört med god kvalitet och på utsatt tid. Du besitter en god samarbetsförmåga då tjänsten innebär kontakt och samarbete med projektörer, tekniker, entreprenörer och kollegor. Arbetet kommer att innehålla säkerhetskänslig information och det krävs därför att du kan hantera arbete under hög sekretess.Kvalifikationer
Ska ha jobbat med NIS inom Telecom i minst 2 år
Goda kunskaper i svenska och engelska
God PC-vana
God kännedom inom Office-paketet
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Meriterande
Erfarenhet av Telias system (SPAN/SPIV, IGS/ARP, Nice/Iview etc.)
Erfarenhet av AutoCad, Microstation, DPcom eller Trimble NIS
Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddskrav
Erfarenhet av fältarbete inom telecom eller liknande
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trygg och bra arbetsmiljö där det råder frihet under ansvar. Det är viktigt att du hittar en bra balans mellan arbetet och ditt privatliv, så att båda delarna bidrar till att du känner arbetsglädje och får en meningsfull fritid. Därför finns möjlighet till hemarbete (ca. 2 dagar i veckan) och vi tillämpar flexibla arbetstider. Vi kommer satsa på dig långsiktigt och vill att du ska utvecklas och växa med oss. Förutom de kollektivavtalade förmånerna erbjuder vi friskvård, personalrabatter samt ett brett nätverk av kollegor i branschen.
Vi hjälper och stöttar varandra i alla lägen!
Intresserad?
Sök tjänsten! Vi lovar att du kommer att börja en spännande resa hos oss samtidigt som du har mycket roligt på vägen. Du får arbeta i ett företag med stora ambitioner, högt till tak och engagerade kollegor.
Vi ser fram emot din ansökan! Urval sker fortlöpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telia Field Operations AB
(org.nr 556781-2424)
Box 526 (visa karta
)
701 50 ÖREBRO Arbetsplats
Team Sundsvall Kontakt
Jesper Ross, SEKO Jesper.Ross@teliacompany.com 070-3221291 Jobbnummer
9988074