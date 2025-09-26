Dokumentationskonsult Stockholm
2025-09-26
Uppdragsperiod: 2025-12-01 - 2028-11-30 (med option att förlänga upp till 5 år)
Omfattning: 80-100%
Placering: Sundbyberg, Västerås eller Sollefteå (möjlighet till distansarbete upp till 60%)
Om uppdraget
Vi söker nu flera Dokumentationskonsulter för ett större infrastrukturprogram i stark expansionsfas. Rollen innebär att säkerställa mottagande och kvalitetssäkring av dokumentations- och informationsleveranser från projekt till förvaltning.
Uppdraget är en del av en förvaltande enhet med fokus på projekt inom stationsanläggningar. Du kommer att arbeta nära projektens dokumentationsansvariga och ha stöd från teamledare samt kollegor med motsvarande uppdrag.
Som dokumentationskonsult ansvarar du bland annat för att:
Ta fram och samordna leveransplan för slutdokumentation i samarbete med projekt och förvaltning.
Kvalitetsgranska, samordna och uppdatera ritningar och dokumentation.
Säkerställa att mottagna leveranser uppfyller kravställning på information och dokumentation.
Hantera information i dokumenthanteringssystem och bidra till utveckling av processer och rutiner.
Delta i planeringsmöten kring teknisk anläggningsinformation.
Stötta vid uppstart av nya projekt för att säkerställa rätt kravställning och identifiera förbättringsåtgärder. Kompetenser
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla följande:
Examen från högskola/universitet (180 hp) inom teknik eller samhällsbyggnad, alternativt motsvarande YH-utbildning.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av mottagning/överlämning av slutdokumentation från projekt till förvaltning.
Minst 8 års erfarenhet av arbete med dokumentation/information inom infrastruktur, samhällsbyggnad, industri eller anläggning.
Minst 8 års erfarenhet av teknisk dokumentationshantering (ritningar, tekniska handlingar m.m.) i informationssystem.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Mervärdeskrav (meriterande erfarenheter)
Minst 5 års erfarenhet av överlämning av slutdokumentation kopplat till stationer inom elbranschen.
Minst 5 års erfarenhet av projektledning.
Minst 5 års erfarenhet av arbete inom en förvaltningsorganisation.
Minst 3 års erfarenhet av arbete i IFS-systemet med dokumentation. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig, mål- och resultatinriktad.
Initiativtagande och lösningsorienterad.
Noggrann med fallenhet för administrativa uppgifter.
Kommunikativ med god samarbetsförmåga och vana av stora kontaktytor.
Säkerhetsprövning
Uppdraget är säkerhetsklassat och kräver genomförd säkerhetsprövning (inklusive registerkontroll).
Om Soros Consulting
