Dokumentationsansvarig
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2026-07-29
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Hos oss blir du en del av en dynamisk arbetsplats med många spännande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Tjänsten som dokumentationsansvarig är utvecklande och omväxlande, med breda arbetsuppgifter inom verksamheten. Som dokumentationsansvarig för teknisk anläggningsinformation i förvaltningen ansvarar du för att informationen är korrekt, strukturerad och håller hög kvalitet.
Du blir en del av enheten Teknisk anläggningsinformation, som ansvarar för förvaltning av teknisk anläggningsinformation för Svenska kraftnäts anläggningar. Vi är cirka 16 medarbetare och konsulter som jobbar tätt tillsammans i ett öppet och inkluderande klimat där vi stöttar varandra, särskilt när tempot är högt eller frågorna komplexa.
Svenska kraftnät är inne i en stark tillväxtfas, vilket innebär att det finns stora möjlighet att påverka, utveckla och bidra till verksamhetsutvecklingen. Självklart med bra kvalitet i fokus.Dina arbetsuppgifter
Operativ och strategisk ärendehantering gällande teknisk dokumentation och anläggningsinformation via ärendehanteringssystem, arbetsorder och tillhörande arbetsuppgifter. Exempel på arbetsmoment kan vara att granska ritningsformalia och uppdatera ritningar i AutoCAD sk rödändringar
Kvalitetsgranska och samordna mottagandet av leveranser av teknisk anläggningsinformation från projekt till förvaltning
Ärendehantering gällande teknisk dokumentation och anläggningsinformation via ärendehanteringssystem, arbetsorder och tillhörande arbetsuppgifter
Stötta och informera om förvaltningens krav inom teknisk anläggningsinformation
Aktivt jobba med att utveckla rutiner och arbetssätt inom enheten
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper: För att lyckas i rollen som dokumentationsansvarig ser vi att du är en trygg och självgående person som skapar förtroende i samarbetet med både kollegor och externa parter. Du har god samarbetsförmåga då rollen innebär samverkan med flera olika kontaktytor, och du bidrar med ett öppet och prestigelöst arbetssätt som främjar effektiva samarbeten.
Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och har lätt för att skapa ordning även i komplex information. Med din analytiska förmåga kan du bryta ner och förstå komplexa frågor, sätta dem i ett större sammanhang och säkerställa hög kvalitet och spårbarhet i dokumentationen.
Vidare är du van att arbeta självständigt och tar ansvar för att planera, prioritera och organisera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du trivs med att ta ansvar för att nå uppsatta mål och känner dig trygg i att fatta beslut, även i mer komplexa situationer
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Utbildning: Vidare har du en universitets- eller högskoleexamen alternativt annan utbildning och/eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
Flerårig erfarenhet att arbeta i IFS med förvaltningsrelaterad ärendehantering
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta i AutoCAD
Erfarenhet av att förvalta teknisk anläggningsinformation, inklusive uppdatering av information samt utredning och dokumentation av arbetssätt, rutiner och arbetsflöden
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Flerårig erfarenhet av BIM-projektering
Vana att bereda underlag för informationssäkerhetsklassning
Vana att modellera SharePoint-ytor
Tidigare arbetat i statlig verksamhet
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
Resor inrikes förekommer i denna tjänst
Sista ansökningsdag, 12 augusti 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Emma Ritzén, rekryterande chef, 010 489 2632
Caroline Kirschon, ansvarig rekryterare, 010 350 9249
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
. Under semestertider nås vi på mail och svarstiden är längre än vanligt.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 35 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10014560