Dokumentationsansvarig
Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Dokumentationsansvarig inom digital informationshantering till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Dokumentationsansvarig stöttar projektledare med tillhörande organisation i informationshanteringen främst med att strukturera och kvalitetssäkra data. Delar av arbetet är av utredande karaktär där det krävs personliga egenskaper som problemlösningPubliceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Vägleda i system – struktur, metadata, namnsättning, dokumentlägen och i arbetssätt
Ta fram underlag från dokumenthanteringssystem, underhållsystem, diarie m.m.
Strukturera underlag och delge aktuella intressenter
Ladda upp reviderade underlag från dokumenthanteringssystem, underhållsystem, diarie m.m.
Jämföra data mellan olika system och utreda eventuella diskrepanser
Strukturera och administrera data i underhållsystem
Formaliagranskning av handlingar och laddmallar
Strukturera data vid intern mottagning
Uppdatera modellbaserade planritningar i AutoCAD, enklare apparatskåpsritningar samt annan förvaltningsdokumentation
Identifiera brister i nuvarande arbetssätt samt presentera lösningsförslag till ansvarig projektledare
Implantera arbetssätt i verksamheten
Bevaka styrande dokument inom Trafikverket som berör informationshantering
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka dig i både tal och skrift på engelska och svenska
God samarbetsförmåga
Kunna arbeta självständigt
God problemlösningsförmåga
Högskoleexamen omfattande minst 120 högskolepoäng (hp).
Arbetat minst 1 år i offentlig beställarorganisation som Dokumentationsansvarig inom väg, spår eller järnvägsuppdrag. Erfarenheten ska vara max 3 år gammal. Med offentlig beställarorganisation avses en kommun, region eller statlig myndighet som upphandlar och beställer projekt eller uppdrag. Erfarenheten ska ha erhållits genom anställning hos beställarorganisationen eller genom ett direkt konsultuppdrag åt beställarorganisationen. Erfarenhet som enbart erhållits inom ramen för ett entreprenadkontrakt uppfyller inte kravet
Arbetat minst 1 år i CHAOS databassystem eller likvärdrigt databassystem inom för dokumenthantering inom offentlig sektor.
Arbetat minst 6 månader i digitalt förvaltningssystem för anläggningsförvaltning eller motsvarande verksamhetsstöd.
Meriterande
Du ska ha minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat i CHAOS system
Du ska ha minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat i GUS-Maximo system
Du ska ha minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat i BatMan. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8102844-2109827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10008334