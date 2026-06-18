Doktorandtjänst i Kravhantering, AI och Säkerhet
Blekinge tekniska högskola / Högskolejobb / Karlskrona Visa alla högskolejobb i Karlskrona
2026-06-18
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Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är en profilerad högskola med nära samverkan med näringsliv och samhälle. Verksamheten finns med campus i Karlskrona. Som statlig myndighet bedriver BTH utbildning och forskning med hög kvalitet och ett tydligt fokus på utveckling, innovation och samhällsnytta.
Institutionen för programvaruteknik omfattar ca. 50 personer från 20 olika länder. Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade Sveriges första utbildning inom området i samarbete med Ericsson. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och är nu positionerad som världsledande när det gäller forskning inom mjukvaruutveckling. Institutionen ansvarar för utbildningar i programvaruteknik från kandidatnivå upp till forskarnivå. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som doktorand i denna tjänst förväntas du undersöka hur AI-agenter stödjer och omformar processen för kravinsamling och kravutveckling (AI4RE), samt hur kontinuerlig anpassning vid körning av AI-intensiva system utmanar konventionella metoder inom requirements engineering (RE4AI). Arbetet undersöker hur agentbaserade pipelines, det vill säga agenter som stödjer kravinsamling, detektion av drift vid körning och specifikation, introducerar nya adversariella attackytor som konventionella RE-metoder inte är utrustade för att hantera. Detta kräver nya angreppssätt för kravproveniens, modellering av intressenters förtroende och kontinuerlig validering.
Projektet fördjupar sig i säkerheten och robustheten hos kontinuerlig kravutveckling, med fokus på hotvektorer såsom dataförgiftning av evidensströmmar vid körning, adversariell manipulation av intressenter över flera kravinsamlingscykler samt promptinjektionsattacker riktade mot LLM-baserade RE-agenter. Forskningen planeras även att undersöka hur grundläggande begrepp såsom kravfullständighet, spårbarhet, verifierbarhet och mänsklig översyn bör omdefinieras i närvaro av probabilistiska utdata, icke-deterministiskt agentbeteende och kontinuerliga databeroenden, samt hur dessa faktorer påverkar tillförlitligheten och regelefterlevnaden hos utvecklade kravartefakter.
Forskningen kommer att genomföras i samarbete med olika industripartner. De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar:
Undersöka hur agentbaserade RE-pipelines introducerar adversariella sårbarheter på data-, intressent- och agentnivå.
Utveckla en hotmodell för kontinuerlig requirements engineering, inklusive attackvektorer och deras effekter genom hela kravutvecklingspipelinen.
Utforma en arkitektur för adversariellt robust kontinuerlig RE, inklusive proveniensspårning, mekanismer för intressentförtroende, försvar mot promptinjektion och verifieringsgrindar med mänsklig medverkan.
Analysera regelefterlevnadsimplikationer av kontinuerligt föränderliga krav inom framväxande regelverk såsom EU AI-förordning, med fokus på högrisk-AI-system inom hälso- och sjukvård, kritisk infrastruktur och lågkodsplattformar.
För denna tjänst söker vi en kandidat med bakgrund inom programvaruteknik, kravhantering, artificiell intelligens och cybersäkerhet.
Regler och förmåner för doktorander i Sverige gäller för denna tjänst. Doktoranden kommer att utveckla en individuell studieplan i programvaruteknik tillsammans med sina handledare. Tjänsten kan omfatta upp till 20 procent övrig tjänstgöring, exempelvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå.
Behörighetskrav
För att anställas som doktorand krävs att den sökande är eller blir antagen till utbildning på forskarnivå.
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som avlagt examen på avancerad nivå inom tekniskt, matematiskt, eller naturvetenskapligt område eller som på annat sätt förvärvat kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i ämnet.
Behörighetskraven måste vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning, inte vid tidpunkten för ansökan om tjänsten.
Meriterande kompetenser och erfarenheter
Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven för anställningen, anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
Masterexamen eller civilingenjörsexamen i programvaruteknik, mjukvaruutveckling, data science, AI eller datavetenskap.
Dokumenterad yrkeserfarenhet inom mjukvaruutveckling.
Erfarenhet eller intresse av utveckling inom artificiell intelligens och maskininlärning.
Mycket goda färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.
Tjänstgöringsomfattning: 100%.
Tillträde: Tidig höst 2026, exakt startdatum enligt överenskommelse.
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i upp till 4 år forskningstid. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Anställningen får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring varvid tiden kan förlängas till maximalt 5 år.
Sista dag att ansöka är 15 Augusti 2026.
Din ansökan bör innehålla:
En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de för tjänsten relevanta områdena.
En meritförteckning (CV).
Examens- och kursbevis som är officiellt utfärdade från ditt lärosäte.
Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
Det tidigaste datum då anställningen kan påbörjas.
En bilaga med befintliga publikationer (om relevant).
En länk till ditt examensarbete (senaste/högsta examen).
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen "ansök" nedan.Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-partnern som står som kontaktperson i annonsen för mer information.Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss/lediga-jobb.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blekinge Tekniska Högskola
(org.nr 202100-4011), https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss
Valhallavägen 1 (visa karta
)
371 79 KARLSKRONA Arbetsplats
Blekinge tekniska högskola Kontakt
Professor
Michael Mattsson michael.mattsson@bth.se +46455385810 Jobbnummer
9971242