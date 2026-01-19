Doktorandplatser vid Institutionen för moderna språk
Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-01-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk i Uppsala
Vill du gå en forskarutbildning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Letar du efter en arbetsgivare som investerar i hållbart medarbetarskap och erbjuder säkra, gynnsamma arbetsförhållanden? Vi välkomnar dig att ansöka om en doktorandtjänst vid Uppsala universitet.
Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet bedriver undervisning och forskning i flera av de klassiska och samtida språken och kulturerna, samt lingvistik och språkteknologi. Denna mångfald av språkliga, litterära och kulturella inriktningar utgör en kärna i humanistisk forskning och lägger dessutom en hållbar grund för fruktbara samarbeten inom fakulteten, men också med andra vetenskapsområden och samhället i stort.
Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som i huvudsak bedriver forskning och undervisning i ett stort antal språk inom såväl språk- som litteraturvetenskap.
Vid institutionen ledigförklaras nu två doktorandplatser med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning inom finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk eller tyska. Institutionens forskningsområden finner du https://www.uu.se/institution/moderna-sprak/forskning.
Här finner du också forskarnas profiler; notera att även om forskarna är specialiserade inom vissa områden är de kvalificerade att handleda doktorander även inom närliggande områden.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och finansieras genom anställning som doktorand på Institutionen för moderna språk. Även institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning, kan (efter överenskommelse) ingå i arbetet upp till 20 procent av full tjänst. Doktoranden förväntas delta i och bidra till verksamheten vid institutionen.
Kvalifikationskrav:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som, utöver den grundläggande behörigheten, också har särskild behörighet. Den särskilda behörigheten regleras i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i respektive ämne vid Uppsala universitet:
Finsk-ugriska språk:https://www.uu.se/download/18.7772cd27191974d3b2e21214/1725368608489/ASP
Finsk-ugriska sprÃ¥k 2021.pdf
Romanska språk:https://www.uu.se/download/18.7772cd27191974d3b2e212a7/1725368975032/ASP
Romanska sprÃ¥k 2021.pdf
Slaviska språk:https://www.uu.se/download/18.7772cd27191974d3b2e212b9/1725369150408/ASP
Slaviska sprÃ¥k 2021.pdf
Tyska:https://www.uu.se/download/18.7772cd27191974d3b2e212bd/1725369273503/ASP
Tyska 2021.pdf
Bedömningskriterier:
Antagningen till utbildning på forskarnivå bereds av en arbetsgrupp på institutionen och beslutas av institutionens prefekt. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten, tidigare studieresultat och avhandlingsplanen. I arbetsgruppens bedömning tas även hänsyn till institutionens möjlighet att handleda de respektive sökandenas olika projekt. Sökande som utses till tätgruppen för anställningen kan komma att kallas till intervjuer.Övrig information
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/.
För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, https://www.uu.se/fakultet/sprakvetenskapliga/utbildning/forskarutbildning
På institutionens hemsida, https://www.uu.se/institution/moderna-sprak/,
kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i våra ämnen.
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och omfatta följande:
- Personligt brev
- CV: Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
- Kopior på examensbevis.
- Examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt publikationer
- En avhandlingsplan skriven på svenska eller engelska (ca 5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.
Sökande ansvarar för att intyg är översatta till svenska eller engelska.
Om anställningen
Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, t.o.m. 2030-08-31.
Omfattningen är heltid.
Placeringsort: Uppsala.
Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen.
Allmänna och närmare upplysningar
om doktorandplatsernas forskningsinriktningar lämnas av studierektor för utbildning på forskarnivå Anastasia Makarova, 018-471 13 08 anastasia.makarova@moderna.uu.se
eller biträdande prefekt Maria Thomasfolk, 018-471 14 36 maria.thomasfolk@moderna.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-02, UFV-PA 2025/3854.
För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Klicka på denna länk för att göra din ansökan
" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.
Om det skulle ges motstridig information i denna annons och på Uppsala universitets hemsida så är det informationen i annonsen på Uppsala universitets hemsida som gäller.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk Jobbnummer
9690319