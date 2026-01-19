Doktorandplatser i språkdokumentation och språkbeskrivning
2026-01-19
Vill du gå en forskarutbildning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Letar du efter en arbetsgivare som investerar i hållbart medarbetarskap och erbjuder säkra, gynnsamma arbetsförhållanden? Vi välkomnar dig att ansöka om en doktorandtjänst vid Uppsala universitet.
Den språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet bedriver undervisning och forskning i flera av de klassiska och samtida språken och kulturerna, samt lingvistik och språkteknologi. Denna mångfald av språkliga, litterära och kulturella inriktningar utgör en kärna i humanistisk forskning och lägger dessutom en hållbar grund för fruktbara samarbeten inom fakulteten, men också med andra vetenskapsområden och samhället i stort.
Doktorandstudier sträcker sig över en 4-årsperiod under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma upp till 20 %, varvid doktorandanställningen förlängs med motsvarande tid.
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning inom språkvetenskap och textstudier med fokus på Asiens språk och kulturer, Europas klassiska språk, lingvistik och datorlingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionen har ett sjuttiotal anställda, som tillsammans med studenter och samarbetspartners skapar en internationell och intellektuellt livaktig miljö.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Doktorandens huvudsakliga uppgift är att bedriva forskning inom ett valt ämne, under handledning av handledare och i samarbete med andra forskare. Doktorandstudierna kommer att bedrivas inom ramen för ett av institutionens forskarutbildningsprogram med inriktning mot språkdokumentation och språkbeskrivning. Vi välkomnar projekt som gör ett väsentligt bidrag till att öka vår kunskap om underdokumenterade språk, underdokumenterade språkvarieteter eller underdokumenterade aspekter av annars välkända språk. Projekten kan vara fältbaserade, använda befintliga resurser eller utnyttja innovativa beräkningsmetoder för att samla in data. Projekt som innefattar metodologisk och teoretisk innovation kommer att värderas positivt.
Kvalifikationskrav
- Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå inom lingvistik, eller fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Uppfylla de specifika behörighetskrav som anges i den allmänna studieplanen för forskarutbildningen vid den institution som bäst överensstämmer med den sökandes kompetens och forskningsplan.
- Ha dokumenterade kunskaper i språklig typologi, filologi, datorlingvistik, fältlingvistik och/eller språkbeskrivning/dokumentation som är relevanta för det föreslagna projektet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet som visar att det är genomförbart för den sökande att utföra det föreslagna doktorandprojektet, såsom fältarbete eller en pilotstudie.
- Analytisk styrka i språkbeskrivning, vilket framgår av skriftliga arbeten.
Ansökan ska innehålla:
- Forskningsplan (max 3 sidor exkl. referenser).
- CV (max 3 sidor).
- Din masteruppsats (eller motsvarande).
- Andra dokument som den sökande önskar hänvisa till.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Bestämmelser för doktorander återfinns i https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/5
kap §§ 1-7 samt i https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/riktlinjer-for-utbildning-pa-forskarniva-vid-uppsala-universitet#h-3Antagningtillutbildningpaforskarniva
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Dimitrios Iordanoglou, dimitrios.iordanoglou@lingfil.uu.se
eller Studierektor för forskarutbildningen Meriem Beloucif, meriem.beloucif@lingfil.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2026, UFV-PA 2025/3967.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
