Doktorandplatser i sinologi
Uppsala universitet / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-01-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala
, Upplands Väsby
, Gävle
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du gå en forskarutbildning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Letar du efter en arbetsgivare som investerar i hållbart medarbetarskap och erbjuder säkra, gynnsamma arbetsförhållanden? Vi välkomnar dig att ansöka om en doktorandtjänst vid Uppsala universitet.
Den språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet bedriver undervisning och forskning i flera av de klassiska och samtida språken och kulturerna, samt lingvistik och språkteknologi. Denna mångfald av språkliga, litterära och kulturella inriktningar utgör en kärna i humanistisk forskning och lägger dessutom en hållbar grund för fruktbara samarbeten inom fakulteten, men också med andra vetenskapsområden och samhället i stort.
Doktorandstudier sträcker sig över en 4-årsperiod under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma upp till 20 %, varvid doktorandanställningen förlängs med motsvarande tid.
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning inom språkvetenskap och textstudier med fokus på Asiens språk och kulturer, Europas klassiska språk, lingvistik och datorlingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionen har ett sjuttiotal anställda, som tillsammans med studenter och samarbetspartners skapar en internationell och intellektuellt livaktig miljö.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Avhandlingsprojektet måste falla inom ramen för den handledningskapacitet som finns tillgänglig vid institutionen. Stor vikt kommer att fästas vid det föreslagna projektets kvalitet och genomförbarhet under den stipulerade tiden, tillgång till relevant forskningsmaterial och forskningsetiska aspekter, samt kandidatens lämplighet och kvalifikationer för uppgiften. För denna utlysning söker vi två kandidater med bred bakgrund inom sinologiska studier som är mycket motiverad och intresserad av ett av nedanstående forskningsområden:
- Kinesisk lingvistik (t.ex. grammatik, fonetik, grafonomi, sociolingvistik).
- Kinas etniska minoriteter (t.ex. språk, kultur, minoritetspolitik).
- Andraspråksinlärning av kinesiska.
- Kinesisk litteratur i äldre eller modern tid (inkluderar t.ex. även jämförande litteraturstudier).
Ansökningar kan ha tvärvetenskaplig inriktning med utgångspunkt i språk- eller litteraturforskning med t.ex. ett historiskt perspektiv, med samhällsvetenskaplig förankring, med genusperspektiv eller med idé- och kulturhistorisk infallsvinkel.
Avhandlingsprojektets slutliga form kommer att fastställas i samarbete med handledare. Den sökande skall till sin ansökan bifoga en kortfattad forskningsplan. Intervju med den sökande kan också komma ifråga. Undervisningen på kurser inom utbildningen samt handledning sker på svenska eller engelska.
Kvalifikationskrav
- Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå inom kinesiska, eller samlat minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i kinesiska inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Mycket goda kunskaper i skriven och talad engelska.
Särskild vikt kommer att läggas vid det självständiga arbetets kvalitet samt ämnesmässig relation till det föreslagna projektet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är i övrigt tyska och franska, men beroende på avhandlingsämne kan även andra språkkunskaper vara meriterande.
Ansökan ska innehålla:
- Ett preliminärt forskningsförslag om maximalt tre sidor exklusive referenser.
- CV om högst tre sidor.
- Examensbevis för magister-/masterexamen (eller motsvarande) samt kursbetyg.
- Examensarbete (och en sammanfattning på engelska om högst tre sidor exkl. referenser om examensarbetet i sig inte är på engelska eller svenska).
- Andra dokument som du önskar åberopa.
- Ansökan ska författas på svenska eller engelska.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Bestämmelser för doktorander återfinns i https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/#K5
5 kap §§ 1-7 samt i https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/riktlinjer-for-utbildning-pa-forskarniva-vid-uppsala-universitet#h-3Antagningtillutbildningpaforskarniva.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Dimitrios Iordanoglou, dimitrios.iordanoglou@lingfil.uu.se
eller Studierektor för forskarutbildningen Meriem Beloucif, meriem.beloucif@lingfil.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2026, UFV-PA 2025/3968.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Institutionen för lingvistik och filologi Jobbnummer
9690314