Doktorandplats i design med inriktning AI - Göteborgs universitet - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Göteborg

Göteborgs universitet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Göteborg2021-07-05Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.OBS läs hela annonsen på Göteborgs universitets egen hemsida.HDK-Valand utlyser en doktorandplats till studier inom konstnärlig forskning på doktorandnivå. Detta är vår andra utlysning till utbildning på forskarnivå sedan sammanslagningen av HDK och Akademin Valand vilket skedde 1 januari 2020. Vi välkomnar nu sökande till vårt ämne design vilka riktar sig mot eller som redan arbetar med artificiell intelligens och dess konsekvenser för en rad centrala demokratiska processer, till exempel offentlig debatt, val- och opinionsbildningsprocesser, offentlig styrning, förutsägbar kapacitet, och algoritmisk expertis och transparens. Doktoranden kommer att bedriva forskning inom ramen för projektet Artificial Intelligence, the Social Contract and Democracy ( https://www.gu.se/en/research/ai-the-social-contract-and-democracy ). Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society (WASP-HS HS https://wasp-hs.org/) och är ett samarbete mellan två institutioner vid Göteborgs universitet: HDK-Valand - Högskolan för konst och design vid Konstnärliga fakulteten, och Juridiska institutionen vid Handelshögskolan. Doktorandens arbete kommer även att vara knutet till det fakultetsövergripande centret Business and Design Lab Lab ( https://www.gu.se/en/bdl ).Våra medarbetare inom akademin har både bredd och djup i sin kompetens som handledare. Vi kan också erbjuda en miljö för multidisciplinära projekt mellan design och andra konstnärliga ämnen. Projektet innebär ett nära samarbete med de andra inblandade forskarna och deltagande i WASP-HS-aktiviteterna. De båda ledarna för projektet är Gregor Noll vid Juridiska institutionen och Elena Raviola vid HDK-Valand ( https://www.gu.se/en/about/find-staff/elenaraviola). För att läsa mer, se de personliga profilerna för de individuella professorerna och forskarna inom design och andra ämnesområden vid institutionen.Vi har ett dynamisk förhållningssätt till design, och vi välkomnar ansökningar som syftar till att definiera eller identifiera nya frågor och nya former av praktik inom design och andra discipliner vid akademin. Vi uppmuntrar även engagemang som rör samtida teoribildning om kunskap, med särskild hänsyn till social teori och kritiska förhållningssätt.Bestämmelser för anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100) §5 Anställning som doktorand, vilket är införlivat i dokumentet Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet - Doktorandreglerna Dnr V2018/603 https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1694/1694635_doktorandregler--180701.pdf 2021-07-05Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-09-15.Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt doktorandstegenSista dag att ansöka är 2021-09-15Göteborgs Universitet5847009