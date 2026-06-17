Doktorander i socialt arbete
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2026-06-17
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Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Vid Högskolan i Gävle ges forskarutbildning fram till en doktorsexamen i socialt arbete, inom ramen för den tematiska forskarexamensrätten hälsofrämjande arbetsliv. Forskarutbildningen inom socialt arbete har således dels en fokusering på ämnets specifika områden, dels en inriktning mot temaområdet hälsofrämjande arbetsliv vilket inkluderar hälsoaspekter i arbetslivet utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv.
Högskolan i Gävle utlyser härmed två utbildningsplatser på forskarnivå (240 hp) med filosofie doktorsexamen i socialt arbete som slutmål. Inom avdelningen finns bl.a. socionom-, master- och forskarutbildningsprogram inom socialt arbete. Den forskarstuderande knyts till examentillståndsområdet Hälsofrämjande Arbetsliv och antas i forskarutbildningsämnet socialt arbete.
De utlysta tjänsterna kommer ha en inriktning mot socialt arbete inom den kommunala Socialtjänsten.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Den som antas till en utbildningsplats skall främst ägna sig åt att genomföra vetenskapliga projekt samt genomgå kurser om minst 60 hp. Utbildningen innefattar även att den forskarstuderande skriver en vetenskaplig doktorsavhandling motsvarande 180 hp. Den som erhåller en utbildningsplats kan i begränsad omfattning även få arbeta med undervisning och administrativt arbete. Den som antas till en studieplats förväntas utföra merparten av sitt arbete på plats i Gävle samt regelbundet delta i avdelningens, akademins samt det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbetslivs aktiviteter såsom seminarier och möten.
De båda doktorandprojekten inriktas på socialt arbete inom ramen för den kommunala socialtjänsten, exempelvis individ och familjeomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, HVB, psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet eller socialtjänstens omställningsarbete kopplat till den nya Socialtjänstlagen (2025:400). Upplägg och specifika innehåll kommer att diskuteras med handledare efter antagning. Doktorsavhandlingen kommer att bestå av fyra delarbeten.Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.
Behörigheten ska ha uppnåtts senast samma datum som sista ansökningsdag.
För att antas till denna forskarutbildning i socialt arbete bör den sökande ha fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i socialt arbete eller annat för socialt arbete ämne relevant ämne, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskilt meriterande är om den sökande har en masterexamen i socialt arbete, socionomexamen och erfarenhet av socialt arbete inom den kommunala socialtjänsten.
Arbetsuppgifterna kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team samt en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet, såväl nationellt som internationellt.
Urvalet av sökande till en studieplats sker på basis av den sammanvägda bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsproceduren grundar sig på följande kriterier för bedömning av de sökande:
formell behörighet för att antas till forskarutbildning
relevans och omfattning av utbildningsbakgrund
kvaliteten i den sökandes uppsatser, examensarbeten eller motsvarande
erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll
arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildningen
kompetens och inriktning i relation till den specifika studieplatsen
förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnade handlingar och intervju
eventuella arbetsprov/tester
förmåga att bidra till den vetenskapliga miljö där forskarutbildningen ska äga rum
omdöme från referenser
Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (HF 7 kap 41 §).
Information
Josefin Westerberg Jacobson, avdelningschef, 026-64 82 33, josefin.westerbergjacobson@hig.se
Stefan Sjöberg, professor i socialt arbete, 026-64 81 90, stefan.sjoberg@hig.se
Ansökan till utbildningsplats ska åtföljas av:
curriculum vitae
dokument som styrker den sökandes grundläggande behörighet
personligt brev på max en A4 sida som beskriver motiv för att söka doktorandtjänsten
kortfattad skiss till forskningsplan på max två A4 sidor om potentiellt doktorandprojekt inom utlysningens ramar med inriktning mot den kommunala socialtjänsten
en förteckning över referenspersoner
vidimerade kopior på tidigare arbeten (t.ex. examensarbete, eventuell vetenskaplig publikation) samt övriga handlingar som åberopas
För sökande med examina från utländska lärosäten krävs en auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska.
Anställningen är en doktorandanställning, HF, SFS 1993:100, kap 5.
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Vi undanber oss kontakt med mediasäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Gävle
(org.nr 202100-2890), https://hig.se/
Kungsbäcksvägen 47 (visa karta
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801 76 GÄVLE Arbetsplats
Högskolan i Gävle Kontakt
Maria Savela, SACO-S 026-648500 Jobbnummer
9967890