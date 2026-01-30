Doktorander i Processmetallurgi
2026-01-30
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskningsämnet Processmetallurgi vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser söker två doktorander inom ramen för Forskarskola för excellens inom materialvetenskap för cementbaserade material (RECEM) vilken finansieras av Vetenskapsrådet.
Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.
Om Forskarskola för excellens inom materialvetenskap för cementbaserade material (RECEM)
Forskarskolan för excellens inom materialvetenskap för cementbaserade material (RECEM) fokuserar på materialvetenskap inom hela värdekedjan för cementbaserade material vilket inkluderar råvaruutvinning, slaggåtervinning och innovation inom cement med låga koldioxidutsläpp. Totalt kommer forskarskolan ha 14 doktorander som deltar i kurser och aktiviteter inom forskarskolan vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Chalmers tekniska högskola, samt synkrotronen MAX IV Laboratory vid Lunds universitet. Forskarskolan är finansierad av Vetenskapsrådet och koordineras av Umeå Universitet.
Doktoranderna vid Luleå tekniska universitet kommer att tillhöra forskargruppen Processmetallurgi som aktivt forskar inom området användning av slagg som ersättningsmaterial till cementklinker. Doktoranderna kommer antas inom forskarutbildningen för Processmetallurgi. Förutom forskargruppens egna resurser kommer doktoranderna använda sig av olika experimentella plattformar inom LUMIA (LUMIA - Luleå Material Imaging and Analysis) samt nationella forskningsinfrastrukturer genom MAX IV Laboratory, SciLifeLab, ARTEMI, och InfraVis.
Projektbeskrivning
Doktorandprojekten behandlar centrala frågeställningar inom cementbaserade material med fokus på alternativa bindemedel och minskad klimatpåverkan. Forskningen omfattar hur metallurgiska slagger påverkar reaktivitet, spårämnens bindning och miljöegenskaper, samt hur förbehandlings- och aktiveringsmetoder styr materialens funktion. Studierna genomförs med avancerade analytiska tekniker i laboratoriemiljö och vid storskalig forskningsinfrastruktur.
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand utvecklas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Du ska ha en examen inom metallurgi, kemiteknik, processteknik, eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen.
Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska i både tal och skrift krävs. För att lyckas med detta fyraåriga projekt krävs att du som person är noggrann, har ett logiskt tänkande och god problemlösningsförmåga.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur du genom din erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tänkt tillträde är 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Fredrik Engström, professor tillika ämnesföreträdare, 0920-49 1388, fredrik.i.engstrom@ltu.se
Anton Andersson, universitetslektor, 0920-49 3409, anton.andersson@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-29
Referensnummer: LTU-1325-2026
