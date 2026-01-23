Doktorander i naturvetenskapernas didaktik
2026-01-23
Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta.
Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta.
Vi söker två doktorander inom forskarutbildningsämnet naturvetenskapernas didaktik. Doktorandtjänsterna är kopplade till den Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD, som är ett etablerat forskarskolesamarbete mellan 8 lärosäten. Vi vänder oss till lärare, lärarutbildare, eller andra med motsvarande erfarenheter. Tjänsterna är placerad vid Institutionen för biologi och miljö där det bedrivs forskning och utbildning inom biologi, miljövetenskap, naturvetenskapernas didaktik och djurskydd. Som doktorand ingår du i forskningsmiljön Centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik Nedan anges några områden som forskningsmiljön särskilt intresserar sig för, men doktorandtjänsterna är öppna även för andra inriktningar kopplade till forskarutbildningsämnet.
Ämnesområde för befattningen: Naturvetenskapernas didaktik.
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.
Tillträde: Tillträde 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill fördjupa dig i frågor som rör lärande och undervisning inom naturvetenskap och teknik i förskola, grundskolan inklusive fritidshem, gymnasium och lärarutbildning. Syftet med utbildningen är att utveckla brett kunnande och systematisk förståelse av forskningsområdet samt djupa och aktuella kunskaper inom ett avgränsat område inom naturvetenskapernas didaktik. Utbildningen bygger på egen forskning under handledning samt kurser.
Du som söker uppmanas att beskriva dina forskningsintressen, det vill säga vilka forskningsfrågor du vill fördjupa dig i under din doktorandtid, samt hur du avser att genomföra ditt forskningsprojekt. Vi välkomnar särskilt projekt som tar sin utgångspunkt i praktiknära frågeställningar inom ett eller några av följande områden:
• samspel mellan emotionella och kognitiva aspekter av lärande
• hur multimodala uttrycksformer, analoga såväl som digitala, kan användas för att främja elevers meningsskapande och engagemang,
• hur en sammanhållen progression kan skapas mellan klassrumsundervisning och fritidshem eller mellan olika utbildningsstadier.
• STEM- och STEAM-undervisning
• användning av artificiell intelligens (AI) i undervisningen
• Jämställdhet och likvärdighet i naturvetenskaplig utbildning
Även andra forskningsfrågor välkomnas, men ska då kompletteras med en tydlig motivering till hur projektidén relaterar till de forskningsområden som fokuseras inom Centrum för naturvetenskapernas didaktik och forskarskolan FontD.
Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som
• avlagt examen på avancerad nivå
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i naturvetenskapernas didaktik krävs förutom grundläggande behörighet:
• godkända kurser inom naturvetenskap och naturvetenskapernas didaktik om 30 hp eller motsvarande
• examen skall omfatta ett examensarbete eller ett individuellt arbete om 15 hp eller motsvarande
Bedömningsgrunder
Bedömningen av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt med avseende på kvaliteten på examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, och andra vetenskapliga arbeten. Bedömningen tar vidare hänsyn till grundexamens bredd och sammansättning och till den bild som det beredande organet får av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. I det fall prövningen baseras på en avhandlingsplan görs bedömningen med avseende på planens relevans, originalitet och genomförbarhet inom den givna tidsramen. En samlad bedömning görs sedan utifrån intervju, forskningsplan och eventuellt arbetsprov.
Lärarexamen samt pedagogisk yrkesverksamhet som inkluderat undervisning med fokus på naturvetenskap eller motsvarande bedöms som särskilt meriterande. Likaså om den sökande kan kommunicera väl på engelska och svenska, såväl muntligt som skriftligt, samt har erfarenheter och förmågor i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig i utbildningen.
Anvisningar till forskningsplan (max 4 sidor 1.0 i radavstånd)
Till ansökan skall en preliminär forskningsplan bifogas. Denna ska innehålla följande:
• Rubrik (rubriken bör tydligt uttrycka vad ditt tänkta arbete ska handla om)
• Abstrakt/Sammanfattning (kort sammanfattning av forskningsplanen, max 10 rader)
• Problemområde (en kortfattad beskrivning av problemområdet, möjliga teoretiska perspektiv samt empiriska och teoretiska motiv till studien)
• Preciserade forskningsfrågor (presentera väl avgränsade frågeställningar för din studie).
• Metod (beskriv med vilka metoder du tänker genomföra studien)
• Etiska överväganden (beskriv de etiska överväganden som kan bli aktuella)
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-01.
