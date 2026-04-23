Doktorander i musik, Musikhögskolan, 2 platser
Lunds Universitet / Högskolejobb / Malmö
2026-04-23
Doktorandtjänster och forskningsmiljöMusikhögskolan i Malmö utlyser två doktorandtjänster i musik (konstnärlig forskning) med inriktning mot experimentellt musikdrama. Tjänsterna riktar sig till musiker - instrumentalister, sångare och tonsättare - med innovativa och framåtblickande förhållningssätt till konstnärligt skapande och forskning, som uppvisar avancerad konstnärlig skicklighet och en stark konstnärlig praktik.Tjänsterna är placerade vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. Ämne på forskarnivå: musik (konstnärlig forskning).Doktorandstudierna inleds måndagen den 11 januari 2027.
ProjektbeskrivningMed experimentellt musikdrama avses här interdisciplinära scenkonstpraktiker där musiken fungerar som en central dramaturgisk och kompositorisk kraft. Detta område innefattar, men är inte begränsat till, opera, musikteater, Composed Theatre, radiofoniska och akusmatiska former samt hybridformat som kan vara scenbaserade eller medierade.
Doktorandprojekten ska ha en experimentell och utforskande inriktning, med syfte att kritiskt undersöka och vidareutveckla konstnärliga processer, uttrycksformer och sceniska praktiker inom detta område. Den konstnärliga praktiken ska utgöra projektets primära utgångspunkt. Projekten kan kritiskt undersöka och integrera teknologier som liveelektronik, ljudbearbetning, interaktiva system och visuella medier, både som medel för konstnärligt uttryck och som integrerade komponenter i konstnärliga forskningsprocesser.
Doktorandprojektet ska:· ha sin utgångspunkt i den sökandes egen konstnärliga praktik,· formulera forskningsfrågor som kan utforskas genom konstnärligt experimenterande, iterativa processer och kritisk reflektion,· vara förankrat i relevanta teoretiska och metodologiska perspektiv,· vara genomförbart inom ramen för fyra års heltidsstudier på forskarnivå, samt· utgöra ett väsentligt och självständigt bidrag till utvecklingen av konstnärlig forskning inom musik.
Det förväntade resultatet är ett tematiskt sammanhållet konstnärligt arbete, åtföljt av relevant dokumentation och reflekterande komponenter som visar på en forskningsinriktad konstnärlig praktik.
Behörighet och förkunskapskravFör att bli antagen till utbildning på forskarnivå i Musik krävs att den sökande uppfyller både grundläggande behörighet och särskild behörighet vid tiden för ansökan, i enlighet med Högskoleförordningen samt Lunds universitets antagningsbestämmelser och den allmänna studieplanen för antagna från 2026.
Grundläggande behörighetGrundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har · avlagt en examen på avancerad nivå, · fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller · på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighetSärskild behörighet att antas till utbildningen på forskarnivå i musik har den som · avlagt examen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för musiker, kyrkomusiker och kompositörer vid konstnärlig högskola eller därmed jämförbar utbildning, · har genomfört självständigt konstnärligt arbete av sådan omfattning och kvalitet att den sökandes lämplighet för konstnärlig forskning kan bedömas, och· har god förmåga att förstå och uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Sökande som inte uppfyller de formella examenskraven kan ansöka om prövning av motsvarande kunskaper och kompetenser som förvärvats genom annan utbildning, yrkesverksamhet eller konstnärlig praktik. Dokumentation som styrker denna kompetens ska bifogas ansökan.
Meriterande kvalifikationerFöljande kvalifikationer är meriterande:- dokumenterad erfarenhet av tvärdisciplinära eller experimentella konstnärliga praktiker, - erfarenhet av arbete med musikteater, opera eller liknande sceniska praktiker där musik spelar en central roll, - erfarenhet av konstnärligt arbete som involverar digitala, elektroniska eller interaktiva tekniker, - tidigare erfarenhet av konstnärliga forskningssammanhang eller forskningsinriktade konstnärliga projekt.
BedömningsgrundBestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av behöriga sökandes ansökningar görs utifrån följande kriterier:- projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid),- forskningsplanens kvalitet med avseende på relevans, originalitet, forskningsfrågor, anknytning till och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt metodbeskrivning,- den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete, och- institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning.
De sökande som går vidare till nästa steg kommer att kallas till intervjuer, som planeras äga rum den 18-20 augusti 2026. Som en del av intervjun kan de sökande bli ombedda att presentera och diskutera utvalda delar av sin inlämnade konstnärliga portfolio.
Ansökningsförfarande och villkorAnsökan ska lämnas in via Lunds universitets elektroniska rekryteringssystem (Varbi).
Ansökan ska innehålla följande handlingar (på engelska):- en forskningsplan som beskriver syfte, omfattning, metoder och förväntade resultat för det föreslagna konstnärliga forskningsprojektet (högst 5 sidor), - en portfolio med konstnärliga arbeten som är relevanta för projektet (t.ex. kompositioner, framföranden, inspelningar och dokumentation), - bestyrkta kopior av examensbevis och betygsutdrag, - ett detaljerat curriculum vitae, - kontaktuppgifter till två referenspersoner.
Antagningskommittén leds av studierektorn för forskarutbildningen i musik och består av seniora lärare och forskare, en representant för doktoranderna samt en extern ledamot.
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
200 41 MALMÖ Arbetsplats
Lund University
