Doktorandanställning i Jordbrukssektorns ekonomi
2025-09-11
Institutionen för ekonomi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att bidra till en hållbar utveckling genom vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör Institutionen för ekonomi en central plattform för forskning och undervisning i national- och företagsekonomi. Undervisningen är huvudsakligen knuten till agronomprogrammen, kandidat- och masterprogram, medan forskningen är organiserad kring fyra tematiska områden, där jordbrukssektorns ekonomi är ett.
Institutionen för ekonomi välkomnar nu ansökningar till en doktorandanställning i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. I gruppen ingår du i en dynamisk forskningsmiljö med kollegor som arbetar med olika aspekter av jordbrukssektorns ekonomi, t.ex. jordbruks- och livsmedelspolitik, livsmedelssäkerhet, konsumentekonomi, utvecklingsekonomi, produktionsekonomi och handel. Dessa ämnen bidrar till att utveckla den internationella forskningen inom jordbrukssektorns ekonomi och närliggande fält.
Forskargruppen har välutvecklade disciplinära så väl som tvärvetenskapliga samarbeten, till exempel med forskare inom växtproduktion, teknik, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består av cirka 20 medlemmar, inklusive doktorander, postdoktorer, seniora forskare, en universitetslektor och en professor, vilket ger en stimulerande och stödjande miljö för forskarutbildning.
Sambandet mellan klimatsmarta jordbruksmetoder och teknologier samt småbrukares välfärd
Tillämpad ekonomi
Innehållsbeskrivning:
Forskningsområdet är tillämpad ekonomi med fokus på jordbruk och livsmedel. Detta doktorandprojekt kommer att fokusera på sambandet mellan teknikanvändning och hushållens välfärd bland småbrukare i Ghana (Afrika söder om Sahara) och Vietnam (Sydostasien). Särskild tonvikt kommer att läggas på klimatanpassat jordbruk och tekniker som klimatresistenta grödor, precisionsjordbruk, regnvatteninsamling, samodling, gröddiversifiering, integrerat växtskydd och agroforestry, samt deras effekter på välfärdsindikatorer som livsmedels- och näringssäkerhet, inkomst, ojämlikhet, multidimensionell fattigdom, konsumtion, hälsoutgifter och produktivitetsgap. Projektet kommer också att undersöka småbrukares resiliens mot biologiska, klimatmässiga och ekonomiska chocker samt konsekvenserna för livsmedelsproduktion och välfärd.
Som doktorand i tillämpad ekonomi bedriver du handledd forskning som leder fram till en doktorsavhandling och genomför 90 högskolepoäng forskarutbildningskurser.
Anställningen ingår i ett samarbete mellan forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Ghana och Tay Nguyen University, Vietnam. Syftet är att förbättra småbrukares välfärd och resiliens mot chocker i utvecklingsländer genom empirisk forskning. Projektet syftar även till att skapa vetenskaplig kunskap om innovationers betydelse för ekonomisk stabilitet, livsmedels- och näringssäkerhet, minskad fattigdom och ojämlikhet samt stöd till socioekonomisk utveckling. Dessutom bidrar projektet till kapacitetsuppbyggnad för personal, forskare och studenter vid universiteten.
Forskarutbildningen bedrivs i nära samarbete med biträdande handledare från partneruniversiteten.
Grundläggande behörighet för forskarutbildning i tillämpad ekonomi. Sökande ska ha kunskap om forskningsmetoder inom tillämpad ekonomi eller jordbrukssektorns ekonomi, samt starka kvantitativa och statistiska färdigheter. Mycket goda kunskaper i engelska och god kommunikativ förmåga krävs. Motivation, initiativförmåga och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Erfarenhet av ekonometrisk programvara (t.ex. Stata, R) och fältarbete i utvecklingsländer är meriterande. Personliga egenskaper kommer att tillmätas stor betydelse.
Uppsala
Enligt överenskommelse.
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2025-10-31.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelskakunskaper finns på följande sida: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
