Doktorand Vid Institutionen För Moderna Språk/ires

Vill du gå en forskarutbildning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Letar du efter en arbetsgivare som investerar i hållbart medarbetarskap och erbjuder säkra, gynnsamma arbetsförhållanden? Vi välkomnar dig att ansöka om en doktorandtjänst vid Uppsala universitet.
I samarbete mellan Institutionen för moderna språk och Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) ledigförklaras nu en doktorandplats med inriktning på kultur, historia och samhälle inom det postsovjetiska området.
Institutionen för moderna språk är en del av den språkvetenskapliga fakulteten, och har cirka 65 anställda som i huvudsak bedriver forskning och undervisning i ett stort antal språk inom såväl språk- som litteraturvetenskap. Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ungefär 25 personer, samt ett flertal gästforskare och gästdoktorander knutna till institutet. Rysslands- och Eurasienstudier har varit en etablerad akademisk disciplin vid Uppsala universitet i nästan femtio år och har ett allmänt erkänt, integrerat multidisciplinärt långsiktigt forskningsprogram med djupgående fokus på den senaste utvecklingen i Ryssland och i den bredare postsovjetiska sfären. Institutionernas forskningsområden finner du här och här. Här finner du också forskarnas profiler; notera att även om forskarna är specialiserade inom vissa områden är de kvalificerade att handleda doktorander även inom närliggande områden.Dina arbetsuppgifter
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen är förlagd till IRES med antagning som doktorand i slaviska språk på Institutionen för moderna språk. Även institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning, kan (efter överenskommelse) ingå i arbetet upp till 20 procent av full tjänst. Doktoranden förväntas delta i och bidra till verksamheten vid institutionerna.Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
avlagt examen på avancerad nivå, eller
fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i slaviska språk är den som, utöver den grundläggande behörigheten, också har särskild behörighet. Den särskilda behörigheten regleras i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i slaviska språk vid Uppsala universitet:
"För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i slaviska språk, eller motsvarande. Därutöver krävs god läsfärdighet i engelska samt i de språk som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig den internationella forskning som är oundgänglig för forskningsuppgiften ifråga. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper."
Dokumenterade avancerade kunskaper i ett för avhandlingsprojektet relevant språk från det postsovjetiska området är ett måste.
Bedömningskriterier
Antagningen till utbildning på forskarnivå bereds av en arbetsgrupp bestående av representanter från båda institutionerna. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten, tidigare studieresultat och avhandlingsplanen. I arbetsgruppens bedömning tas även hänsyn till institutionens möjlighet att handleda de respektive sökandenas olika projekt. Sökande som utses till tätgruppen för anställningen kommer att kallas till intervjuer och muntliga projektpresentationer.Övrig information
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, Riktlinjer språkvetenskapliga fakulteten
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och omfatta följande:
Personligt brev
CV: Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
Kopior på examensbevis.
Examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt publikationer
En avhandlingsplan skriven på svenska eller engelska (ca 5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.
Sökande ansvarar för att intyg är översatta till svenska eller engelska.
Om anställningen
Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, t.o.m. 2030-08-31. Omfattningen är heltid. Placeringsort: Uppsala.
Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).
Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionerna i Uppsala.
Allmänna och närmare upplysningar om utbildningen på forskarnivå lämnas av studierektor för utbildning på forskarnivå Anastasia Makarova, 018-471 13 08 anastasia.makarova@moderna.uu.se
eller biträdande prefekt Maria Thomasfolk, 018-471 14 36 maria.thomasfolk@moderna.uu.se
.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt på IRES Susanna Rabow-Edling susanna.rabow-edling@ires.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-02, UFV-PA 2026/228.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
