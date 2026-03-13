Doktorand till Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping
2026-03-13
Vi söker dig som vill kombinera en forskarkarriär med kliniskt arbetet inom barn- och ungdomspsykiatri.
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med ett viktigt uppdrag och kollegor som har ett genuint intresse och mångårig erfarenhet av barnpsykiatrisk specialistvård. Välkommen med din ansökan.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta vara i framkant, med vård, forskning och utbildning.
Vid den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete. Kärnverksamheten består av öppen-, sluten- och mellanvård samt av flera subspecialiserade enheter. På kliniken har vi en god arbetsmiljö samt ett varmt och öppet arbetsklimat med högt i tak. Vi ser mycket positivt på viljan och kraften i personlig och professionell utveckling varför vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken är en universitetssjukvårdande enhet och universitetssjukvårdens kärnverksamheter ska, jämte hälso- och sjukvård, vara klinisk forskning och utbildning liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och sjukvårdens utveckling. Den kliniska forskningen vid den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken fokuserar främst på självskadebeteende, ätstörning, trauma, psykos samt emotionsreglering.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare ingår du i barn- och ungdomspsykiatrins olika uppdrag utifrån din grundprofession. I arbetsuppgifterna inom barnpsykiatrin ingår bedömningar och behandling av olika psykiatriska tillstånd med evidensbaserade metoder.
Din anställning utifrån din profession kombineras med en forskarutbildning. Du kommer att vara heltidsanställd hos oss vid Region Östergötland och dina arbetsuppgifter fördelas mellan din grundprofession och forskarutbildning. En ansökan kommer att göras om att registreras som doktorand i medicinsk vetenskap vid Institutionen för Biomedicinska och Kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet. Den barn- och ungdomspsykiatriska forskningen vid kliniken sker i nära samarbete med Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN), Linköpings universitet. CSAN förenar forskargrupper inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, neurobiologi, klinisk neurofysiologi och neuroekonomi och integrerar kunskap och metoder från olika områden av neurovetenskapen, basal såväl som klinisk. Din forskning behöver ha en tydlig klinisk och barn- och ungdomspsykiatrisk koppling och anknyta till våra befintliga forskningsområden. Linköpings universitet och Region Östergötland behöver vara huvudman för forskningen och ansvarig forskare för projektet behöver ha adj/förenad anställning och affiliering vid BKV, LiU. Vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken finns anställda medarbetare med forskarhandledningskompetens. Din huvudhandledare kommer vara anställd vid den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping.
Om dig
Du har examen från grundutbildning med relevans för barn- och ungdomspsykiatrin och har tidigare arbetslivserfarenhet som t ex psykolog, läkare, sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut eller liknande.
Tidigare arbetslivserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin är meriterande, liksom tidigare erfarenhet av forskning, utbildnings- och utvecklingsarbete.
Då du ska kommunicera med patienter, närstående, kollegor och i vissa fall myndigheter är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Du skall även ha god förmåga att kommunicera på engelska, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som har ett positivt synsätt på arbetet och får saker att hända. Som person är du självgående, flexibel och strukturerad. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har en god samarbetsförmåga för att bidra i teamarbetet på kliniken. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger vikt vid att dessa uppfylls. Arbetet kräver också att du trivs med att arbeta enskilt med komplexa frågor och analyser. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld CV. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation. Bifoga även en sammanställning av eventuell tidigare forskningserfarenhet, samt din forskningsidé till din ansökan. I detta första skede behöver inte en fullständig forskningsplan bifogas. Däremot ska du till din ansökan bifoga en kortare översiktlig forskningsplan med bakgrund, frågeställningar och metod. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/462".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040)
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US
Forskningsledare Maria Zetterqvist maria.zetterqvist@regionostergotland.se
9797759