Doktorand inom skoglig restaurering och ekosystemtjänster
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Lomma Visa alla högskolejobb i Lomma
2026-06-26
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Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Forskarutbildningsämne:
Skogshushållning
Beskrivning av doktorandprojektet:
Det svenska samhället diskuterar den långsiktiga förmågan hos jämnåriga, barrskogsdominerade skogar att på ett uthålligt sätt producera biomassa i framtiden och samtidigt upprätthålla den bredd av ekosystemtjänster som samhället i allt högre grad efterfrågar från skogen. Alternativa strategier för produktionsskogar, såsom restaurering av lövskogar, väcker därför ett växande intresse. En ökad användning av sådana alternativ kan stärka de svenska skogarnas övergripande motståndskraft mot den förväntad klimatförändringen, skapa en bättre balans i tillhandahållandet av skogsekosystemtjänster, tillhandahålla livsviktiga livsmiljöer för skogens biologiska mångfald och därmed bidra till att säkerställa tillhandahållandet av skogsekosystemtjänster i framtiden.
EU:s förordning om naturrestaurering och Sveriges nationella miljömål innebär ett erkännande av det akuta behovet av att restaurera och förbättra det ekologiska tillståndet i skogsekosystemen över hela Europa. Vårt mål med detta projekt är att identifiera kostnadseffektiva vägar framåt för föryngring och restaurering av nya blandskogar med lövträd som dominerande trädslag.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Jämföra passiva och aktiva metoder för att restaurera diversifierade skogar. För att ta itu med dessa frågor kommer vi att använda befintliga experiment, krono-sekvenser och inventeringsdata för att utvärdera effekterna av restaurering på ekosystemtjänsterna och samarbeta med ett tvärvetenskapligt team av internationella forskare. Vi söker en person som, inom ramen för en doktorandutbildning, kommer att ta sig an dessa utmaningar, men vi välkomnar även sökande som har egna idéer som kan forma den slutgiltiga inriktningen på doktorandstudierna.
Behörighet:
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Dessutom krävs att du har kunskaper i Engelska som motsvarar godkänt betyg i Engelska B/6 från svenskt gymnasium.Bakgrund
Den sökande ska vid tidpunkten för antagning till doktorandstudierna ha en mastersexamen i skogsvetenskap, biologi, ekologi eller motsvarande. Du bör ha ett starkt intresse för skogliga ekosystem och vara intresserad av att arbeta med stora datamängder. Körkort är ett krav för arbetsuppgifterna.
Meriterande är forskningserfarenhet inom skogsbruk, ekologi och liknande ämnen. Erfarenhet av fältbaserad skogsforskning, tvärvetenskapliga studier och bedömningar av ekosystemtjänster är också meriterande. Fokus ligger på dina analytiska och problemlösande förmågor samt din förmåga att arbeta självständigt. Meriterande är även en dokumenterad förmåga att uttrycka dig på engelska, både muntligt och skriftligt.Om företaget
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans och vi har särskild expertis kring skogen och skogsbruket som komplexa socio-ekologiska system. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund- och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/.
Försörjningsform och lön:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
Omfattning:
100%
Placering:
AlnarpTillträde
1 december 2026 eller enligt överenskommelse.
Ansökan och urval:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-09-14.
Läs mer om de bilagor som din ansökan ska innehålla på https://www.slu.se/utbildning/studera/forskarutbildning/hur-kan-jag-bli-doktorand/ansokan-och-bilagor/
Urval bland behöriga sökande sker baserat på de bilagor som bifogas i ansökan, och ska göras med hänsyn till förmåga att slutföra utbildningen inom utsatt tid.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
234 56 ALNARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Magnus Löf magnus.lof@slu.se +46703835386 Jobbnummer
9981086