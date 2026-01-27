Doktorand inom området energiberedskap
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor.
Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Vi erbjuder bland annat:
- God arbetsmiljö, medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
- Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
- Flexibelt arbetssätt
Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap vid Högskolan i Gävle söker en doktorand för att bedriva forskning om energiresiliens. Doktorandprojektet ingår i projektet Innovativa lösningar för ökad energiresiliens. Projektet syftar till att skapa robusta och fossilfria lösningar för att upprätthålla samhällskritiska funktioner vid längre elavbrott där projektet tar ett helhetsgrepp om både teknik, organisation och samverkan. Doktorandprojektet fokuserar på organisatoriska frågor och samverkan för att öka energiresiliensen och inte de tekniska aspekterna av projektet.
Detta projekt kommer bedrivas i nära samarbete med Samarkand2015 som är projektägare samt Smedjebackens kommun, VB Kraft och Länsstyrelsen Dalarna. Mer information om projektet finns på Samarkands hemsida: https://www.samarkand2015.com/sv-SE
Forskarutbildningsämne: Energisystem
Projektbeskrivning
Sveriges kraftsystem är under förändring genom ökad elektrifiering och digitalisering, vilket trots hög driftsäkerhet kan öka sårbarheten för olyckor, sabotage, tekniska fel och extrema väderhändelser. I Ludvika etablerades 2019 Krafttanken, ett centralt batterilager som vid strömavbrott kan försörja kritisk infrastruktur med el och vid längre avbrott möjliggöra black start av ett närliggande vattenkraftverk. Elen distribueras då via det lokala elnätet i så kallad ö-drift. Anläggningen ägs idag av VB Kraft.
Projektet Innovativa lösningar för ökad energiresiliens omfattar tre testbäddar: fossilfri ö-drift i Smedjebacken, vidareutveckling av Krafttanken i Ludvika samt utveckling av en regional samverkansmodell för energiförsörjning vid större kriser. Digital resiliens och cybersäkerhet är integrerade delar av arbetet.
Doktorandprojektet fokuserar på samverkansmodellen och syftar till att vetenskapligt utveckla och utvärdera organisatoriska lösningar som stärker energisystemets krisförmåga. Genom att följa projektets genomförande samt använda enkäter och intervjuer identifieras utmaningar såsom kunskapsluckor, resursbrist och juridiska hinder. Lokala erfarenheter sätts i ett regionalt och nationellt sammanhang i samverkan med det nationella kompetenscentret RESILIENT, där Högskolan i Gävle deltar. Erfarenheter från kriget i Ukraina inkluderas genom litteraturstudier och intervjuer med nyckelpersoner i en ukrainsk stad.
Här kan du läsa mer om kompenscentret RESILIENT: https://sites.mdu.se/resilient
Doktorandpositionen omfattar:
• att genomföra det vetenskapliga projektet
• att genomföra kurser motsvarande minst 60 hp
• undervisning och genomförande av administrativt arbete
• att regelbundet delta i akademiaktiviteter såsom seminarier och mötenKvalifikationer
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen inom energisystem (forskarutbildningsämnet) har den som avlagt en examen på avancerad nivå inom energisystem eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig, t.ex. miljövetenskap.
För att lyckas med dina doktorandstudier på Högskolan i Gävle behöver du vara målinriktad i ditt arbete. Vidare är det ett krav för tjänsten att du har förmåga:
- att självständigt driva ditt arbete framåt,
- att kunna samarbeta med andra,
- till ett professionellt förhållningssätt,
- att analysera och arbeta med komplexa frågor,
- att kunna diskutera och förklara forskning för personer som inte är verksamma inom det egna ämnet.
Vidare är det ett krav att du god förmåga att uttrycka dig på såväl svenska som engelska, både muntligt och skriftligt.
Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Läs mer om utbildning på forskarnivå samt våra antagnings- och bedömningsgrunder på: https://www.hig.se/forskning/forskarutbildning Anställningsvillkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget)
Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. Så ansöker du
Mattias Gustafsson
Handledare och projektansvarig från HiG
026-64 81 81, 070-238 19 61mattias.gustafsson@hig.se
Mathias Cehlin
Avdelningschef samt nodledare RESILIENT
072-299 53 52mcn@hig.se
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Ersättning
