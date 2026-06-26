Doktorand inom konstruktionsmaterial
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Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.
Avdelningen för materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet söker motiverade kandidater som är intresserade av forskning inom konstruktionsmaterial med fokus på design och utveckling av avancerade sorbentmaterial för miljö- och gasreningsapplikationer. Forskningsämnet "Konstruktionsmaterial" har pågående forskningsprogram som spänner över breda forskningsområden inom metalliska och keramiska material (högtemperaturintermetaller, rymdmaterial, högstyrkestål, porösa keramiska material och material avsedda för energiåtervinning). Avdelningen är en del av Institutionen för teknikvetenskap och matematik, som även omfattar flera andra forskningsämnen med aktiviteter inom materialteknik, såsom materialmekanik och maskinelement. I utbildningsprogrammen är de två huvudprogrammen med internationell profil viktiga för institutionen, nämligen civilingenjörsprogrammet EEIGM och masterprogrammet AMASE. Inom dessa utbildningar utför många studenter projektarbete och examensarbeten i projekt kopplade till vår forskning. Forskningsämnet Konstruktionsmaterial består av fem seniora forskare, två tekniker och nio doktorander.
ÄMNESBESKRIVNING
Materialteknik omfattar sammansättning, struktur, egenskaper och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, samt deras användningsaspekter.
PROJEKTBESKRIVNING
Du kommer att arbeta med syntes, optimering och karakterisering av avancerade sorbentmaterial för selektiv infångning av NOx och SOx under fuktiga industriella förhållanden. Baserat på beräkningsresultat från projektpartners kommer studenten att utveckla funktionaliserade aktiva kol, jonbytande zeoliter och MOF-baserade hybridkompositer med förbättrad adsorptionsselektivitet, fuktstabilitet och regenereringsförmåga vid låg temperatur. Arbetet omfattar studier av adsorptionsmekanismer, bindningstermodynamik, NO- och NO2-selektivitet samt effekter av SO2-interferens med hjälp av avancerade karakteriserings- och adsorptionstekniker. Forskningen kommer även att behandla sorbenternas hållbarhet under realistiska gasblandningar med föroreningar samt optimering av materialformuleringar för additiv tillverkning och pilotskalig implementering. Projektet har beviljats finansiering inom EIC Pathfinder-utmaningar för omvandling av avfall till värdeskapande. Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som doktorand ansvarar du för att definiera dina dagliga uppgifter och hur de ska utföras. Du kommer att agera och träna som projektledare i kombination med din egen utveckling. Deltagande i andra projekt och undervisning kommer att ske upp till 20 procent av din tid. Kvalifikationer
Den sökande ska ha civilingenjörs- eller magisterexamen inom materialvetenskap, kemi eller kemiteknik samt goda kunskaper och erfarenhet av sorption, katalysatorer och deras karakterisering. Den sökande ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Erfarenhet av processteknik, porösa material och syntetisk kemi är meriterande.
INFORMATION
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.
Doktorandtjänsten är vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik, avdelningen för Materialvetenskap. Placering är i Luleå.
För ytterligare information, kontakta:
Professor Farid Akhtar, 0920-49 1793 mailto:farid.akhtar@ltu.se
Professor Alberto Vomiero, 0920-49 3139 mailto:alberto.vomiero@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se
Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald för att bidra till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.
ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Referensnummer: 3877-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9981105