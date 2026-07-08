Doktorand inom Innovation & Design
Mälardalens Universitet / Högskolejobb / Eskilstuna Visa alla högskolejobb i Eskilstuna
2026-07-08
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Teknisk och hälsovetenskaplig fakultet har utbildning och forskning inom teknik, hälsa och informationsdesign med tydlig utgångspunkt i samhällsutmaningar. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med externa aktörer, nationellt och internationellt, och bidrar till kunskapsutveckling och innovation. Genom våra samverkansplattformar samlar vi akademi, offentlig sektor och näringsliv för att gemensamt driva kunskapsutveckling och stärka forskningens och utbildningens relevans. Utbildningen på alla nivåer är forskningsanknuten och har tydlig koppling till samhällets och arbetslivets behov. Tillsammans bidrar vi till hållbar samhällsutveckling.Inom fakulteten finns tre institutioner där sammanlagt ca 500 personer arbetar.Vid institutionen för hälsovetenskap, innovation och design bedrivs utbildningar kopplat till olika professioner inom vård och hälsa. Dessutom ges utbildningar inom folkhälsovetenskap, innovation och informationsdesign. Inom institutionen bedrivs en stark och tillämpad forskning som adresserar samhällsviktiga problem. Forskning och utbildning utvecklas i samverkan med offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle för att ge studenterna dagsaktuell kunskap inför sitt kommande yrkesliv.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Tillträde: 15 november 2026
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Stationeringsort: Eskilstuna
Institution/enhet/avdelning: Hälsovetenskap, innovation och design
Forskarutbildningsämne: innovation och design
Antagning till forskarutbildningen regleras i universitetets antagningsordning som samlar nationella och lokala regler som gäller för tillträde till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens universitet. https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning.
Utbildningsplatsen är förenad med en heltidsanställning som doktorand under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Detta doktorandprojekt ingår i det Forte-finansierade forskningsprojektet med titeln: Hållbar och inkluderande socialtjänst för äldre hbtq-personer: Utformning, implementering och utvärdering i samarbete med hbtq- och socialtjänstaktörer. Max Kleijberg leder projektet och är lektor vid institutionen.
Projektets övergripande syftet är att utforska, utveckla och utvärdera hbtq-inkluderande och hållbara riktlinjer och arbetssätt i samarbete med hbtq- och socialtjänstaktörer (dvs. äldre hbtq-personer, omsorgspersonal samt chefer och beslutsfattare). Som doktorand kommer du att vara en del av projektgruppen som driver projektet och förväntas bidra till dess övergripande syfte, forskningsfrågor och utveckling.
Som doktorand kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att bedriva och samordna forskning i samarbete med forskare samt hbtq- och socialtjänstaktörer. Arbetet omfattar att planera och genomföra vetenskapliga studier, inklusive utveckling av forskningsdesign, datainsamling, analys och vetenskaplig publicering i internationella tidskrifter eller motsvarande vetenskapliga publikationer.
Projektet har en samskapande karaktär, vilket innebär att du som doktorand kommer att arbeta i nära samverkan med projektets olika aktörsgrupper, inklusive att initiera, planera och genomföra forsknings- och samskapande aktiviteter samt bidra till implementeringsarbete inom projektet. Södertälje kommun är en central samarbetspartner i projektet. Arbetsuppgifterna innefattar utöver regelbunden närvaro vid institutionen också aktivt deltagande i möten, datainsamling och samverkan med projektets aktörer i Södertälje.
Du förväntas även aktivt delta i en forskningsmiljö genom medverkan i seminarier och konferenser samt presentera och diskutera ditt arbete löpande.
Behörighetskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.
Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:
har avlagt en examen på avancerad nivå,
har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet
Särskild behörighet för att antas till Innovation och design har den som:
har magister/masterexamen eller 60 hp på avancerad nivå inom huvudområde/ämne relevant för det aktuella forskarutbildningsprojektet.
har förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på utmärkt svenska och engelska.
Urvalskriterier
Meriterande
Denna annons är förkortad. För att se hela annonsen, gå till: www.mdu.se/om-mdu/jobba-med-oss/lediga-jobb
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Du gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Till ansökan bifogas de dokument som efterfrågas för att styrka behörighet samt underlag för meritvärdering. Examensbevis och/eller resultatintyg ska alltid bifogas ansökan och dokumenten ska vara officiellt utfärdade av lärosätet.
Inkomna underlag kan vara skrivna på svenska eller engelska. Handlingar avseende meriter (intyg, betyg och examensbevis) på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Dock ska alltid kopia på originalhandlingen (om annat språk än ovan) bifogas.
Om den antagne behöver uppehållstillstånd för att vistas i Sverige och bedriva sina studier, och studierna kräver fysisk närvaro vid Mälardalens universitet, förbehåller sig universitetet rätten att återkalla antagningsbeslutet om den antagne inte kan uppvisa ett giltigt uppehållstillstånd som krävs för studierna vid datumet för studiestart.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
631 05 ESKILSTUNA Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Universitetslektor
Max Kleijberg max.kleijberg@mdu.se +4616153620 Jobbnummer
9996810