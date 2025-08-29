Doktorand inom generativ AI och maskininlärning
För mer information om anställningen
Vi söker en doktorand inom generativ AI/maskininlärning, med tillämpningar mot materialvetenskap. Huvudfokus för den utannonserade tjänsten är utveckling av nya maskininlärningsmetoder. Du kommer dock att ingå i ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt som involverar både data- och materialvetare, vilket ger utmärkta möjligheter till praktisk påverkan genom att ta resultaten från de utvecklade maskininlärningsmodellerna hela vägen till laboratoriet.
Från maskininlärningsperspektivet kommer din forskning att vara inom området generativa modeller, geometrisk maskininlärning, dynamiska system och/eller multimodalt lärande. Från materialvetenskapsperspektivet kommer vårt primära fokus att vara på ultratunna, så kallade 2-dimensionella material.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt bidra till det samarbete inom vilket projektet kommer genomföras.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom maskininlärning, datavetenskap, eller ett relaterat område som bedöms vara relevant för projektets forskningsinriktning, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovan nämnda områden eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utmärkta studieresultat och en stark bakgrund inom matematik är ett krav för anställningen. Den sökande ska vara skicklig på att implementera nya modeller och algoritmer i en lämplig mjukvarumiljö, med dokumenterad erfarenhet. Erfarenhet av att applicera eller utveckla maskininlärningsmodeller för atomistiska system (inom kemi eller fysik) är meriterande. Den sökande ska dessutom ha en stark drivkraft för att utföra grundforskning; förmåga och intresse för att samarbeta inom forskning; och stark kommunikationsförmåga. Den sökande ska kunna kommunicera obehindrat på engelska i tal och skrift.
Din arbetsplats
Linköpings universitet är en av de ledande AI-institutionerna https://liu.se/en/news-item/liu-i-topp-inom-ai
i Sverige. Vi har starka kopplingar till framstående nationella forskningsinitiativ, som WASP och ELLIIT och du kommer att ha tillgång till toppmodern datorinfrastruktur för maskininlärning, t.ex. genom Berzelius. Linköpings universitet kommer också att vara värd för en AI Factory, som en av de sju platser i Europa som valdes ut i den första omgången.
De utannonserade tjänsterna är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/
Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans. Mer information: https://wasp-sweden.org/graduate-school/
Specifikt är tjänsten en del av ett tvärvetenskapligt så kallat WASP-WISE NEST-projekt. Den utannonserade tjänsten kommer vara placerad vid avdelningen för artificiell intelligens och integrerade datorsystem (med Prof Fredrik Heintz).
Vi kommer att sträva efter ett tätt samarbete mellan de involverade projektdeltagarna, inklusive regelbundna möten och inrättande av en gemensam forskningsmiljö. Som doktorand i projektet förväntas du aktivt engagera dig i projektet och bidra till detta samarbete.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.
Tillträde enligt överenskommelse
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 september 2025. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
