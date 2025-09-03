Doktorand inom forskargruppen Infektionsmedicin
2025-09-03
Forskargruppen för Infektionsmedicin
Forskargruppen ledd av professor Johan Malmström utvecklar tekniker inom kvantitativ och strukturell masspektrometri för att analysera skyddande antikroppsrepertoarer med hög upplösning.
Denna detaljerade information om skyddande antikroppssvar används sedan för att strukturellt karakterisera bevarade epitoper och för att underlätta designen av multivalenta nanopartikelvacciner. Gruppen har nyligen beviljats ett ERC Advanced Grant för att fastställa den optimala kombinationen av epitoper som framkallar högsta möjliga skyddsnivå.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Forskargruppen söker nu en doktorand på 100% from den 15e oktober 2025 (eller enligt överenskommelse).
https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Doktorandprojektet kommer först att kartlägga antikropparnas epitoplandskap hos bakteriella antigen för att identifiera de mest sårbara och funktionellt relevanta epitoperna. Dessa insikter kommer sedan att användas för att designa och testa multivalenta, proteinbaserade nanopartikelvacciner som presenterar de utvalda epitoperna på ett kontrollerat och optimerat sätt.Kvalifikationer
För anställningen krävs:
- Masterexamen i bioteknik, biomedicin eller molekylärbiologi
- Erfarenhet av strukturell och kvantitativ proteomik
- Tidigare erfarenhet av analys av proteomikdata och kunskaper i bioinformatik
- Bakgrund inom immunologi och proteinbiokemi
Vi söker en ambitiös och motiverad kandidat med stark drivkraft att utveckla expertis och uppnå forskningsmål. Du trivs med att arbeta självständigt, tar initiativ och angriper arbetsuppgifter på ett strukturerat och systematiskt sätt. Samtidigt är du en samarbetsvillig och kommunikativ lagspelare som bidrar aktivt till en dynamisk forskningsmiljö.
Meriterande:
- Kunskaper i bioinformatik
- Praktisk erfarenhet av proteindesign eller strukturell bioinformatik
- Praktisk erfarenhet av biofysiska tekniker som används för strukturell analys
- Tidigare erfarenhet av kemisk korslänkning (XL-MS) och väte-deuterium-utbytesmasspektrometri (HDX-MS)
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Önskat startdatum 1 oktober 2025.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV och examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa. Minst två referenser med fullständiga kontaktuppgifter.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
